Ouu: hakkame nüüd eetriaega üle võtma

Bändi omapärane nimi sündis tänu bändiliikmete sõbrale, kes kasutas parasiitväljendina iga asja peale, mis temas veidi elevust tekitas, häälitsust "ouu..". "Mõtlesime, et see kõlaks päris hästi ka bändinimena. Siis see jäigi meile," selgitas klahvpillimängija ja üks vokalistidest Tiit Liblik.

Bändi juhtfiguur Hyrr Innokent Vainola, kelle isa on Allan Vainola, teab "õnneks või kahjuks" ka enda omapärase nime saamislugu. "Mu isa oli suur sõber enda bändikaaslase Tõnu Trubetskyga, kes said samal ajal lapsi. Kirjutasid hulganisti lastenimede ideid üles. Võtsid suurt inspiratsiooni Norra mütoloogiast. Sealt tuligi näiteks nimi Hyrr, mis on, kui ma ei eksi, mingisuguse Norra jumala järgi, kelle nimi on Hyrrokkin," selgitas Vainola "Hommik Anuga" stuudios.

"Innokent tuli ühelt tol ajal tuntud näitlejast, Innokenti Smoktunovskist. Alguses pidi mu nimeks saama Hyrr Art Vainola, aga see otsustati haiglas kiiresti ümber, ühe inimese poolt, kelle nimi muuseas oli Art," muigas Vainola.

Ouu alustas tegevust 2013. aastal ja oli toona ka Noortebändi konkursil publiku lemmik. Miks Ouust on olnud vähem kuulda kui samal ajal alustanud Curly Stringsist, mehed täpselt öelda ei oska. "Nüüd me hakkame seda eetriaega üle võtma," sõnas Vainola.

Liblik on öelnud, et nüüd, bändi 10. tegutsemisaastal on õige hoog kätte saadud. "Eks me oleme ühte- ja teistpidi seda nokitsenud, aga 10. aasta märgi juures hakkas asju juhtuma ja mõtlesime, et võiks käsile võtta selle, et ka laiem avalikkus meist kuuleks," naeris Liblik.

5miinuse liige Kohver, üks bossidest plaadifirmas Kurvad Uudised, kes ka Ouu viimase kauamängiva "Värvides" välja andis, on bändimeestele rääkinud, et neil tasuks osaleda Eesti Laulul. "Mine sa tea, mis järgmisel hooajal juhtub. Võib-olla üritame sinna pürgida," muigas Vainola. Mehed leppisid ka saates kokku, et võtavad Eesti Laulule minemise eesmärgiks.

Libliku sõnul üritab Ouu uuesti bändimuusikat tagasi tuua. "Mingi vahe oli siin suur räppmuusika esile kerkimine, mille tulva alla ka meie klassikalise neljaliikmelise rokkbändina jäime. Nüüd on see kõver natukene tagasi liikumas ja ma tunnen, et meie viljeleme teiste seas jälle eestikeelset ansamblimuusikat, nagu ka uuelt plaadilt näha on. Laias laastus ajame ikka sellist bändiasja," sõnas Liblik.

"Eesti indie-bändimuusika on asi, mida tunneme, et tahaksime edasi kanda ja selle rolli siin kinnistada," kinnitas Vainola bändikaaslase sõnu.

Vainola, kes on samuti plaadifirma Kurvad Uudised juhatuse liige, ei raatsi välja öelda, mis teda Eesti muusikamaastikul närvi ajab. "See oleks lihtsalt fiskaalselt ebapraktiline," naeris Vainola. Samas tõdes ta, et muusika, millega Eestis täna hästi teenida võib, on endiselt hiphop ja räppmuusika, mis püsivad laineharjal.