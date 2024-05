EMO arst: suurimad suvised ohud on lõõskav päike, muruniiduk ja batuut

Erakorralise meditsiini arst Tanel Lepik tõi "Terevisioonis" välja levinuimad suvised ohud, milleks on alkoholijoobes randa magama jäämine, muruniidukiga üle jala sõitmine ning batuudil mitmekesi koos hüppamine. Tema sõnul ei tohi kuuma ilmaga kella 11-16 vahel lõõskava päikese kätte minna.

"Just kuumad päikesepaistelised ilmad toovad inimesi EMO-sse, lisaks need, kes lähevad puhkusele ja unustavad kaasa võtta oma ravimid ja lõpetavad oma puhkuse EMO-s," ütles PERH-i erakorralise meditsiini arst Tanel Lepik.

Vedelikupuudus ja kuumakurnatus tekib siis, kui väga palavate ilmadega aiamaale või päikese kätte minna.

Üks grupp, kes Lepiku sõnul kuuma ilmaga väljasolemist vältima peaksid, on krooniliste haigustega eakad. Teine grupp on lapsed, kes tajuvad kuuma teistmoodi ja kellele meeldib väljas mängida. Kolmas on alkohol ja rand, mis ei käi omavahel kindlasti mitte kokku.

"Liigne alkoholijoove ja rannas magama jäämine, kus inimene enam ei taju, et päike on juba liiga teinud. Kuigi pigem on alkoholitarbimine langenud, nii palju kui varem, enam ei võeta," ütles Lepik.

Suurtel korralikel suveüritustel on meditsiini turvasüsteem kohapeal olemas, kes lahendavad enamiku probleeme ära ja EMO-sse viiakse väiksem osa. "Aga probleemid on sealgi samad, liigne päikese käes viibimine, mis põhjustab tervisemuresid."

Lepik pani südamele, et kuuma ilmaga päikese käes olemist tasuks kõikidel inimestel vältida. "Ärge minge kella 11-16 vahel lõõskava päikese kätte. Eriti juhul kui sul on krooniline haigus. Kindlasti jooge piisavalt vett," lisas Lepik.

Lepiku sõnul on suvel tavaliselt probleeme muruniidukitega, mis tõmmatakse endale jala peale, trimmerdamisel lastakse endale sellega jalga või sõrmedesse. "Kuna puutööd tehakse rohkem, saadakse vigastusi ja kuna sporditakse ka rohkem, siis on rohkem kukkumisi. Veel juhtub palju batuudiõnnetusi. Pidagem meeles, et batuudil hüppab korraga ainult üks laps," selgitas Lepik.

Kui täpselt ei tea, kas pöörduda perearsti poole, minna EMO-sse või jääda koju, siis tasub helistada tasuta perearsti infotelefonile 1220 ja küsida nõu.