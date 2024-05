950 korda ümber Pühajärve kõndinud mees: kardan, et Otepää vald saadab mulle arve

Tallinnast pärit Imre Jakobson hakkas 17-kilomeetrist Pühajärve ringi jalutama 2019. aasta detsembris. "Talv oli käes, päevad olid lühemad, väga kaugele minna ei saanud ja siis ma mõtlesin ükskord, et tulen järve äärde," rääkis ta "Ringvaates", kuidas hobini jõudis.

Tänaseks on Jakobson ümber järve umbes 950 ringi teinud. "Ma kardan, et ühel päeval Otepää vald esitab mulle arve, et te olete seda asfalti nii palju kulutanud," naeris ta ning nentis, et lisaks asfaldile kuluvad ka tema jalanõud. "Mul läheb aastas vähemalt kaks paari jalanõusid: talveks peab ostma uued saapad, need kuluvad läbi, ja siis peavad olema jooksukad."

Hetkel on Jakobson ümber Pühajärve käies umbes 14 000 kilomeetrit läbinud. Eesmärgiks on ta endale seadnud 20 000 kilomeetrit. "Siis ma oleks nagu pool ringi ümber maakera kõndinud. Sinna läheb ilmselt poolteist kuni kaks aastat aega," pakkus ta.

Kuigi ümber Pühajärve lähevad ka looduslikud matkarajad, eelistab Jakobson mööda asfaltteed käia. "Ma olen Tallinna linnas sündinud, ma olen linnamees, harjunud mööda parkette käima. Ega ma ei hakka nüüd vanast peast harjumusi muutma," naeris ta.

Jakobson julgustas ka teisi jalutamisega algust tegema. "Mine tee pool kilomeetrit ja istu linnas pingi peal, saad värsket õhku. Minul ei ole siis enam süümepiinu kui ma koju lähen – olen ringi ära teinud ja võin julgelt teleka käima panna. Enne ma ei taha, see on mulle nagu pühaduse teotamine."