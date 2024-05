Pille Lill: tõeline anne kahtleb endas kogu aeg

Annetekoja looja Pille Lill rääkis "Vikerhommikus", et väga oluline on märgata annet ja seda toetada, sest andekus on üks oluline tegur inimese elus, et olla õnnelik. Tema sõnul antakse anne kaasa inimese sünnimomendil.

"Annetekoda otsib andeid juba neljandat korda. See on konkurss, millele osalema pääsemiseks tuleb meile saata kuni kolme minuti pikkune video. Kõige tähtsam on, et annet saaks esitada ka laval. Lõppvooru ehk lavale pääseb 20 annet. Eelmisel aastal saadeti meile üle 200 video," ütles annetekoja looja ja eestvedaja Pille Lill.

Lille sõnul on see omapärane ja võib olla Eestis ka ainulaadne talendikonkurss, kus on kaetud terve andepalett, lauljatest-tantsijatest õhuakrobaatideni välja. "Nelja aasta jooksul oleme näinud ikka erakordseid andeid, kõige noorem anne on meil kolmeaastane ja kõige vanem 91-aastane härra."

"Anne särab, anne antakse kaasa inimese sünnimomendil, andekus on üks oluline tegur inimese elus, et olla õnnelik. Andeka inimese energia, mis teda sel hetkel ümbritseb, kui ta lavale tuleb ja oma annet esitab, on tõepoolest nähtav ja selle nähtava asja nimetus on armastus. Anne nii tohutult armastab seda, mida ta teeb."

Lille sõnul hakkab ande suurus välja paistma alles siis, kui see töö on tehtud, sest teine inimene, kes teeb samamoodi 99 protsenti tööd, aga kelle ande suurus ei ole piisav, siis tema jääb ka väga tubliks, aga temast ei tule sellist tähte.

"Ma julgustan vanemaid lihtsalt sellega, et igal juhul tuleb proovida, igal juhul tuleb annet toetada. Väga paljud lapsevanemad ju üldse ei teagi, kas ta laps on andekas. Mõeldakse, et laps pannakse muusikakooli, see on hea ajaveetmise koht, laps on hoitud ja temaga tegeletakse. Väga oluline on õpetajatel ja ka ringijuhendajatel julgustada, kui on näha, et laps on mingil alal andekas," ütles Lill.

Ande toetus on väga oluline, sest Lille sõnul kahtleb anne endas kogu aeg. "Pole olemas sellist asja, et ma olen nii kindel, et ma olen andekas. Kuidas ma näen oma annet? Lähen mingile konkursile ja võidan selle, aga võib olla järgmisel konkursil ei võida. Hästi oluline on toetada last, kes tahab pilli mängida, tahab mingi asjaga tegeleda. Kes tahab dirigeerida, kes lõikab nukkudel kõik juuksed maha, andke lapsele neid nukke, las ta lõikab, võib olla tuleb temast väga andeks juuksur. Las ta lõikab kleite puruks, temast tuleb võib olla kostüümimeister," lisas Lill.

Ande pagas on väga lai, inimene võib olla väga hea autojuht ja väga hea automehhaanik, kõik anded ei pea esinema laval.

Annetekojale saab tänavu videosid saata 9. juunini.