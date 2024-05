Neuroloog Toomsoo: Parkinsoni haigus on noorenenud

Neuroloog Toomas Toomsoo rääkis "Hommik Anuga" saates, et kahjuks me täna veel ei tea, kuidas peaksime elama, et Parkinsoni tõppe ei haigestuks. Arstina töötades on teda sügavalt puudutanud Ellen Niit, kes elas selle haigusega 30 aastat, ületades oma positiivsusega seda haigust ning sai hakkama kõigega, sest tema najal seisis kogu pereelu püsti.

"Parkinsoni haigus on noorenenud, minu kõige noorem patsient, kes selle diagnoosi on saanud, on 38-aastane noor mees," ütles neuroloog Toomas Toomsoo. "See on haigus, mis on kõigile näha, see on selle haiguse juures kõige kurvem. Haigusi on meil ju palju, näiteks diabeet, peavalu, aga keegi ei tea, et see meil on. Parkinsoni haigus jääb silma, inimene muutub aeglaseks, samm läheb lühemaks, tekib värisemine. Mõned inimesed elavad seda väga raskelt üle."

Tänane teadus ütleb Toomsoo sõnul, et see haigus ei ole geneetiline või kui ta ka pärilik on, siis vaid väga väikesel osal. "On aga olemas teatud riskigeenid, et kui sa teed oma elus midagi, mis ei ole sulle hea, siis haigus tuleb, aga me ei tea, mis see on, mida me teha ei tohi, me ei tea, kuidas peaksime elama."

Parkinsoni haigusest ei parane, sellega peab lihtsalt toime tulema. "Palju peab liikuma, tarbima kofeiini sisaldavaid jooke nagu roheline või must tee, kohv," lisas ta.

Teadus näitab, et kofeiinil võiks olla positiivne toime, aga ka maades, kus kohvi juuakse väga palju, esineb seda haigust ikkagi.

Toomsoo sõnul näitasid austraallased mõned aastad tagasi tehisintellekti abiga, kuidas nad suudavad 16 aastat ette prognoosida, kas inimesel tuleb Parkinsoni tõbi või mitte. "Sul ei ole kehas teatud aineid, ja need vajaminevad ained saad süües tomatit, oliive ja õuna. Võib olla peaksime siis kogu aeg neid kolme toiduainet tarbima, et olla Parkinsoni haiguse eest paremini kaitstud, kui meil need riskid olemas on," sõnas Toomsoo.

Oma raamatus "Elu Parkinsoni tõvega: põhjalik teejuht" kirjutas Toomsoo ühest perest kolme erineva loo kaudu, millest üks oli patsiendi, teine tema tütre ja kolmas tema abikaasa ülestähendused. "Kõik need lood on teatud mõttes erinevad ja teatud mõttes sarnased. Tütar rääkis oma emast ja tema ema oli Ellen Niit, kuidas ema oma positiivsusega ületas seda haigust. Olin siis noor arst, kui Ellen Niidul see haigus diagnoositi, ma väga tihti mõtlen tema peale. Temal kulges see haigus pikalt, 30 aastat, ja ta tegi ju ikkagi kõik tööd ära. Tütar rääkis, et oli nii vapper ja tema peal seisis kogu pereelu püsti."

See haigus võib aheldada inimese voodisse, sest lihased muutuvad kangeks ja ei saa enam liikuda, aga õnneks on Toomsoo sõnul neil patsientidel, kes jõuavad raskemasse aega, palju häid ravimeetodeid.