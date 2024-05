Seiklussarjas "Veetee" astuvad laevapardale Ago Anderson ja Saskia Alusalu

Plaan purjetada üks etapp viikingilaev Uduneiuga oli liiga hea, et õnnestuda. Kärdlas vahetab kapten Raigo neljaks päevaks välja kogenud soolopurjetaja Jaanus Tamme, kes on üksi mööda ookeane purjetanud ligi 100 000 kilomeetrit. Merilase pardale astub uus kaasteeline, laulja Laura Prits. Lendame tormiga võidu ja kohtume temaga Dirhami sadamas.

Retke pikimaks sõiduks astub pardale Reimo Sildvee. Sildume Naissaarel, kus kohtume oma droonlaeva Heliga. Saabuvad uued kaasteelised – endine tippsportlane Saskia Alusalu ja näitleja Ago Anderson. Lisaks saame teada mere- ja muid tarkusi ning kogeme meelelahutust igal miilil.

Saskia Alusalu külastas "Veetee" seltskonnaga Naissaart, Pranglit ja Keri saart. Kuigi Alusalu on varem ühepäevastel mereseiklustel osalenud, polnud ta kunagi mitmepäevast rännakut ette võtnud. Endise kiiruisutaja sõnul tuleb looduses olles ümbritsevaga kaasa kulgeda. "Looduses on alati niimoodi, et sa ei saa selle vastu võidelda. Sa pead olema sellega üks, kaasa kulgema ning usalduses olema. Siis on alati kõik on okei," rääkis ta.

Alusalu jaoks on loodus koht, kus ta rahuneb ja taas iseendaks saab. "Veetee" seiklus õpetas talle enim kannatlikkust. "Sa võid ükskõik mida teha, aga kui tuult ei ole, siis tuult ei ole," nentis ta.

Operaatorid Rain Nirgi ja Lemo, sarja autor Lemo, tootja Tootmisguru OÜ.

"Veetee" on ETV eetris pühapäeviti kell 19.10.