Iirimaad Eurovisioonil esindanud Bambie Thug esineb sügisel Tallinnas

Bambie Thugi muusika on segu popist, rokist, elektroonikast ja muust, ületades oma erinevate elementide ja helimaastikega kõiki traditsioonilisi muusikažanre.

Bambie Thug esindas Iirimaad 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel ja saavutas lauluga "Doomsday Blue" kuuenda koha. See on kõrgeim tulemus, mille Iiri artistid on viimase 24 aasta jooksul saavutanud.

Möödunud aastal ilmus tema esimene album "Cathexis".