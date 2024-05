Egert Milder: iga mu laulurea taga peab olema oluline mõte

Muusik Egert Milder rääkis Vikerraadios, kuidas on võimalik ühe aastaga kaks aastat elada ning miks ta nii harva lugusid avaldab. Saladuskatte all ütles muusik, et kavatseb selle aasta lõpus albumi avaldada ning kõik lood selleks on juba salvestatud.

"Mida rohkem loos on vunki, seda rohkem annad laval esinedes seda edasi ka oma vaatajatele ja kuulajatele. Minu lood ilmuvad pigem harvem, sest ma olen natuke pedant ja tahan, et iga mu lugu oleks sügavama mõttega ja ka mu lüürika ei tule nii, et ma suudaksin kümnele loole paari nädalaga mingit sõnumit mõelda. Iga loo tegemine võtabki aega umbes kolm kuud, et sellele idee ja mõte taha tekiks. Sahtlis on mul päris palju valmis lugusid, aga ma annan neid lugusid välja pigem ühekaupa, et inimestel jätkuks neile tähelepanu," ütles muusik Egert Milder.

Milderi hiljuti ilmunud singlis "Mangos On My Pillow" on natuke mõjutusi sellest, kuidas ta perega soojal maal reisis ja kuidas ta ühel sombusel ning hallil veebruarikuupäeval läks ekspromt ühte Tallinna spaasse, et sooja saada. Mullivannis ununes hall ilm ja seal olles tundus, et täiuslikust heaolust on puudu veel vaid kookosvesi ja üks Tai populaarne magustoit.

"See on unistav lugu, mis vallandab ajus teatavad õnnehormoonid ja lugu ongi selleks, et tekitada õnne ellu juurde."

Milderi arvates on loos kujundeid luua lahe. "Lood võtavad kaua aega, sest iga rea taha tahan joonistada kindla asja oma elust, üritan ikkagi oma elu pikemaks elada ja aju salvestab meil ju valikuliselt, aga kui ma saan iga rea taha suurema mõtte, mis tähendab minu jaoks võib olla isegi üht nädalat oma elust, siis tunnen, et ma suudan oma elu pikemaks elada," ütles Milder.

"Visuaalselt saab teha reisisaateid, tuleb reisile minna, filmida palju, sealt saab palju mälestusi ja saadet monteerides elad jälle neid tundeid läbi," selgitas Milder, kuidas veel on võimalik elada nii, et ühe aastaga saada kahe aasta kogemus ja nii oma elu pikemaks elada.

Milder käis perega Marokos reisisaate teist hooaega filmimas ja kuna sel korral kitarr enam pagasilisti ei mahtunud, siis koju tagasi jõudes mängis ta hästi palju. "2024. aasta neljandas kvartalis peab album välja tulema, sellise otsuse võtsin ma vastu. Lood on põhiliselt kõik ära juba salvestatud, vaja on anda vaid veel viimane lihv."

Milderi sõnul teeb ta ingliskeelset muusikat seetõttu, et tahab oma muusikaga jätta võimaluse minna mängima Lätti, Leetu, Poola või Saksamaale, kus eestikeelse muusikaga oleks keerulisem.

Ammu on talle aga selgeks saanud, et inspiratsiooni ei tule, kui ta midagi ei tee. "Kõik lood hakkavad ikka kindlast kitarrikäigust, mis annab juba emotsiooni kätte ja vahel ka sõnumi, millest see lugu räägib ja mis tunde minu jaoks tekitab."

Suurt rõõmu teevad talle bändikontserdid, mis sel suvel on tulemas.