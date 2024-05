Adumi entusiast: tehisaru abil saab lihtsa vaevaga ise muusikat teha

AI ehk tehisintellekti ehk adumi entusiast Reigo Kimmel rääkis "Terevisioonis", kui lihtne on tehisaru abil muusikat ning videosid luua. Tema sõnul on erinevaid AI muusikatööriistu sadu ning neid tuleb kogu aeg juurde, küsimus on selles, kes on paarikümne sekundiga sündiva loo autor.

"AI tööriistu tuleb iga päev nii palju, et kõiki neid katsetada keegi ei jõuaks, iga kuu tekib keskmiselt tuhat uut tööriista juurde. Viimasel ajal on mind huvitanud muusika- ja videoteemad, sest AI erinevad lahendused on hakanud maailma mitmes valdkonnas muutma ja erandiks pole AI-le, tehisintellektile ehk adumile ka muusika ja video tegemine," ütles AI entusiast Reigo Kimmel.

Kimmel pani tehisintellekti abiga Eesti tänavuse eurolaulu täiesti uude konteksti. "Võtsin tänavuse eurolaulu sõnad, sisestasin suno AI-sse, valisin stiiliks gospli ehk kirikumuusika ja läks vähem kui 20 sekundit, kui heli oli valmis ja kohe tuli mulle silme ette, kuhu see laul sobib ehk filmi "Nunnad hoos"".

Erinevaid muusikatööriistu on Kimmeli sõnul sadu ja neid tuleb aina juurde. "Mina kasutasin veebilehte suno.com, võtad suvalise laulu sõnad, valid muusikastiili, vajutad nuppu ja ongi valmis, seda kõike saab tasuta teha," kommenteeris Kimmel.

Kimmel võttis Eesti rahvalaulu "Sauna taga tiigi ääres" ja lasi tehisintellektil sellest kuue erineva stiiliga muusikapala teha. "Taustapildid on ka AI tehtud, minu vaev on olnud väike, suhteliselt olematu, kindlasti soovitan kõikidel huvilistel seda proovida."

"Sony Music tahaks ka kindlasti aru saada, kuidas AI mudelit on treenitud, millised andmed on antud, et seda treenida. Kui mina teen kahe nupule vajutusega mingi loo, siis kes selle autor tegelikult on," ütles Kimmel. "Küsimusi, mida tekib, on väga palju."

Kimmeli sõnul AI täna veel esinema ei hakka. "Taylor Swiftina ta lavale ei lähe, aga oleme sellele lähemal kui kunagi varem. Kui kõigil on võimalik muusikat luua, tekib küsimus, kellele raha peaks maksma. Aga me jääme ikkagi kontserditel käima ja elavat muusikat nautima."