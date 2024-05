Sünoptik: juuni alguseni oleme väga soojas õhumassis

Sünoptik Helve Meitern rääkis "Terevisioonis", et kindlalt võib praegu öelda seda, et 5. juunini oleme väga soojas õhumassis, aga jaanipäevailma ühegi mudeliga praegu ette ennustada pole võimalik.

"Ega tervet kuud ette öelda ei olegi võimalik, meil on erinevad ennustusmudelid, aga ka need on vastuolulised," selgitas sünoptik Helve Meitern.

Sünoptiku sõnul näitab kogemus, et kui maikuus on juba 30 kraadi sooja, siis ei tähenda see veel, et suvi ongi läbi ja rohkem nii sooja ilma ei tule. "Pigem on just nii, et pärast kevadist kuumalainet tuleb suvel ka veel mitu kuumalainet."

Kindlalt oskab ilmateenistus hetkel öelda, et 5. juunini oleme küll väga soojas õhumassis. "See teadmine on kindel, et külma sel ajal kartma ei pea, pigem kurdavad inimesed kuuma üle. Tõenäosus, et sel ajal sajab, on siiski väga väike ja siis ka vaid kohatine. Sajuhulgad on küllalt väikesed ning korralikku kastmisvett sealt ei tule. Äikest siiski võib tulla."

Juuni alguses on Meiterni sõnul oodata natuke tõsisemaid vihmasadusid. "Ükski mudel ei anna praegu veel nii kaugele kui jaanipäevaks teada, mis ilm tuleb."