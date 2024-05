Eesti vanima käigusoleva mootorlaeva omanik: laeva ajalugu kõnetas mind

Jõelaev "Arabella" omanik Albert Lass rääkis "Ringvaates", kuidas tsaari pere poolt tellitud, kuid pikki aastaid Soomes lõbusõite teinud laev temani jõudis ning ütles, et teda kõnetas just laeva uhke ajalugu.

Jõelaev "Arabella" on kõige vanem käigusolev reisilaev Eestis, mille juured ulatuvad tsaari perekonnani.

"Tsaari perekond tellis selle laeva, laeva kiil pandi 1917. aastal maha," ütles laevaomanik Albert Lass. "Laev oli tellitud, korpus valmis ehitatud, aga Venemaalt väljakolimisega varastati kullakoorem ära, kui nad hobusega tulid ja laev, mis oli nagu lukskodu jäi seisma."

Veebruarirevolutsiooni tõttu pages laeva tellinud vürst Kirill Prantsusmaale ja Allströmi laevatehases ehitatud laev jäigi välja ostmata. Pikaks ajaks sai sellest Soomes lõbusõidulaev, aga sellegi karjääri lõpetas sõda.

"Allström oli Soome kõige suurem tööstur," selgitas Lass. "Sõja ajal oli laev ära peidetud ja paigutatud tehase lattu, et see sõjategevusest osa ei võtaks. Pärast sõda Allström haigestus ja kuna laeva pärijad sellega enam ei tegelenud, läks see vanarauda ja tema luksus järjest hääbus. 50ndate aastate alguses ostsid mehed selle üles, see läks Helsingisse reisilaevaks ja oli jõetramm."

"See on laeva kolmas nägu," ütles Lass, kes ehitas laeva sisesalongi samuti väga luksuslikuks.

"Laeva pikk ajalugu ajendas seda luksuslikumas stiilis ehitama. Mitmeid asju oleme siin mitmeid kordi ümber ehitanud, ajame perfektsust taga."

Lassi sõnul kõnetas teda just laeva ajalugu. "Ehitamisjärgus me muidugi üritasime seda väga palju rõhutada. Õige lõhn peab ka laevas olema," muheles ta.

Eelmine omanik nimetas laeva oma tütre järgi Sandraks, Lass pani laevale nimeks Arabella samuti oma tütre järgi.