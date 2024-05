Eurovisioonile elas kaasa 163 miljonit inimest

11. mail toimunud lauluvõistluse finaali vaatajate osakaal oli EBU teatel 46,7 protsenti ülekannet vahendavate avalik-õiguslike meediakanalite vaatajatest – see on kõrgeim osakaal alates 2006. aastast. Jätkuvalt on lauluvõistlus väga populaarne noorte vaatajate seas. Suurt finaali vaatas 58,6 protsenti 15-24-aastastest noortest.

Enim elati Eurovisiooni finaalile kaasa Saksamaal, kus võistlus vaatas keskmiselt 8,1 miljonit inimest. Ühendkuningriik saavutas turu suuruselt teise vaatajaskonna – finaali vaatas keskmiselt 7,7 miljonit vaatajat. Prantsusmaal vaatas finaali 5,4 miljonit vaatajat, mis on 1,9 miljonit rohkem kui 2023. aastal. Kolmandat korda lauluvõistluse võitnud Šveitsis vaatas Eurovisiooni keskmiselt 723 000 inimest, mis on 40 protsenti rohkem kui möödunud aastal.

Pea pooltes riikides ulatus Eurovisiooni vaatajate arv üle 50 protsendi. Juhtival kohal on Island 96 protsendiga ning ülejäänud Põhjamaad kohe järel, vastavalt Rootsi 87,3, Norra 85,5 ja Soome 83,1 protsendiga. Neile järgnevad Horvaatia 73,2 protsendiga ja Leedu 70,2 protsendiga.

Tiktokis, Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikus meelelahutuspartneris, jõuti ürituse jooksul 486 miljoni unikaalse kontoni, mis on üle nelja korra rohkem kui 2023. aastal. Instagramis jõuti 69 miljoni unikaalse kontoni – üle kahe korra rohkem kui 2023. aastal. Youtube'is jõuti 42 miljoni unikaalse vaatajani. Lisaks kasutas Eurovisiooni lauluvõistluse rakendust 2,5 miljonit inimest.

2022. aastal elas Eurovisioonile kaasa 162 miljonit televaatajat.

Eestis jõudis lauluvõistlus 499 000 inimeseni. Enim vaatajaid kogus Eurovisiooni suur finaal, mida rohkem kui nelja tunni vältel vaatas ETV vahendusel laupäeval keskmiselt 223 000 inimest.