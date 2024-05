Pirjo Levandi: see töö on olnud väga närvesööv, et sündida saaks teatriime

Kuue Itaalia ooperimaja koostööprojektina Estonia lavale jõudva ooperi "Madama Butterfly" lavastaja assistent Pirjo Levandi rääkis "Vikerhommikus", et see töö on olnud tema jaoks väga suur väljakutse ning hoolimata sellest, et lavastusprotsessi jooksul on ette tulnud suuri takistusi, sünnib laval teatriime.

"Elu on teinud oma huvitavad kukerpallid, aga kui keegi oleks küsinud minu käest kümne aasta eest, mis ma arvan lavastaja assistendi ametist, siis ma poleks eales osanud arvata, et selline asi juhtub. Praegu ma ei laula, aga never say never (iial ära ütle iial - toim.)," ütles endine ooperilaulja, praegune "Madama Butterfly" lavastaja assistent Pirjo Levandi.

Nimekiri, mida lavastaja assistendi töö endas kätkeb, on Levandi sõnul väga pikk, aga kokkuvõtvalt öeldes on ta lavastaja jooksupoiss, kes vahendab infot lavastaja ja Estonia erinevate osakondade vahel ja kui Kreekast pärit lavastaja Rodula Gaitanou Eestimaa tolmu oma jalge alt pühib, siis ka see inimene, kes hoiab kogu lavastust koos. "Proovide ajal istun lavastaja kõrval ja kirjutan kõik üles, mida ta ütleb ja annan pärast proovi kõik need märkused näitlejatele edasi."

Kogu eeltöö pidi ära tegema lavastaja assistent, kuna lavastaja Rodula Gaitanou liitus Estonia lavastusprotsessiga kolm nädalat hiljem, sest ta oli töökohustuste tõttu Ameerikas.

"Ooper "Madama Butterfly" on täiesti uus projekt Estoniale ka, sest on kuue erineva Itaalia teatri koostööprojekt. Lavastus on Itaalias juba esietendunud, 24. mail esietendub Eestis," ütles Levandi.

Alla 12-aastastele lastele pole lavastus soovitav, sest see on väga traagiline lugu. "Lavastaja on soovinud näha tooreid ja ausaid tundeid laval," selgitas Levandi.

Peategelast madama Butterfly`id kehastav Yasko Sato on jaapanlanna, kes toob lavastusse sisse päris Jaapanit ja tema on trupist ka ainuke, kes on selle projektiga olnud hõivatud ka Itaalias.

Eesti näitlejatest mängivad lavastuses Jassi Zahharov, Reigo Tamm, Helen Lokuta ja mitmed teised.

"Kuna Eestis ei olnud selleks ooperiks sobivaid hääli pearollide peale, siis kutsuti peaosadesse ooperisolistid välismaalt," ütles Levandi. "Aga välismaiseid lauljaid tullakse alati suure huviga kuulama."

Lavastusprotsessi jooksul on ette tulnud mitmeid probleeme. Näiteks ei mahtunud sisseostetud lavakonstruktsioon Estonia lavale ära ja seda tuli kitsamaks, lühemaks ja madalamaks teha, et kõik laval toimuv oleks nähtav kõikidele saalis istuvatele inimestele. Kuna tegemist on kaldlavaga, on lauljad nagu tippsportlased, kes on pidanud seal seismise ja laulmisega harjuma.

Levandi sõnul koges ta nüüd ka, et Estonia teatri erinevad töökojad nagu õmblus-, puutöö- ja metallitöökoda on ikka väga võimekad.

Lavastaja Rodula Gaitanou on Levandi arvates väga soe, aga nõudlik, hea huumorisoonega, oskab inimesi avada ning süstida neisse eneseusku.

"Meil on Itaalias toimunud lavastusega võrreldes raskem ka selles mõttes, et Estonia on repertuaari- mitte projektiteater. Meie lauljad on kogu aeg kuskil teises proovis või teises etenduses, Itaalias tulid inimesed selleks projektiks kokku, tegid asja ära ja läksid siis laiali," lisas ta.

Levandi jaoks on "Madama Butterfly" lavastusprotsess olnud väga väljakutserikas ja ameerika-mägedelik periood, kus ta on pidanud ennast väga palju kokku võtma, sest see on täiesti uus roll tema jaoks vastutada selle eest, et kui lavastaja tuleb, siis on kõik nii, nagu ta tahtis. "See on olnud väga närvesööv, aga kõik on olnud väga tublid, et sündida saaks teatriime."