Saadjärves peidavad end haruldased järvepallid

Järvepallid on looduskaitse alla kuuluvad vetikapallid, mida on leitud maailmas vähem kui 300 järvest.

"Tänaseks on umbes 60 protsenti nende kogukondadest ära kadunud. Saadjärv on hetkel ainukene järv Eestis, kus neid üldse näha on," selgitas Saadjärve kaldal asuva Jääaja keskuse juht Kadri Valner "Terevisioonis". "Arvatakse, et Saadjärve on nad sattunud pärast viimast jääaega – Vooremaa ongi ju tekkinud pärast viimast jääaega ja sellega koos on tulnud ka armsad järvepallikesed."

Kunagi peitsid järvepallid ennast viies Eesti järves, kuid inimtegevuse ja keskkonnareostuse tõttu on need teistest järvedest ära kadunud. "Saadjärves on puhas vesi ja loodud muud looduslikud tingimused, et järvepall ennast siin hästi tunneks," märkis Valner, kelle sõnul on järvepallid keskkonnapuhtuse märgid.

Kui muidu peidavad järvepallid ennast Saadjärve keskosas, siis tänavu on need rannale lähemale uhutud. Tänu sellele saavad koolilapsed neid haridusprogrammide raames uudistamas käia.