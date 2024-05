Tõnis Siigur: Michelini tärni saavutanud kokad peavad olema artistid

NOA peakokk Tõnis Siigur rääkis Raadio 2 saates "Päev", et nende restoranides on köök liikunud saali, sest Michelini tärni saavutanud kokad on artistid, keda publik soovib vaadata. Siiguri sõnul ei taha me ju minna kontserdile, kus me lauljat ei näe.

"Toidutegemine on kindlasti teatud mõttes kunst, kui kokk seda ka kunstina võtab," ütles NOA peakokk Tõnis Siigur, kelle restoran sai kolmandat aastat järjest Michelini tärni. "Kui sul see tärn juba olemas on, siis see pinge on isegi suurem, sest kui sul tärni pole, ei saa ka millestki ilma jääda."

Kui tärn aga käes on, siis on kaks probleemi, kuidas seda säilitada ja kas suudad edasi liikuda.

Kunagi oli Michelini tärn väga tugevalt kokaga seotud, täna on see Siiguri sõnul seotud nii koka kui söögikohaga. "Kui kokk mingil põhjusel kuskile edasi liigub, siis ühte tärni koheselt ära ei võeta, vaid antakse võimalus, sest võib olla nad suudavad jätkata ka uue kokaga ja taset hoida."

Kuldvõtit tärni saamiseks ei tea täna keegi. "See nõuab ikkagi eriala valdamist ja oskust, peab olema piisavalt kogemust, seal on nii palju detaile, kuidas emotsioon üldse inimeses tekitada, toit on kindlasti üks komponent sellest."

Siiguri sõnul keegi kunagi lõpuni tegelikult ei tea, kes on need hindajad ja millal nad restorani külastavad. Küll aga vaatlevad nad väga tõsiselt neid külalisi, kes käivad restoranis üksinda, sest reeglina inimene üksi väljas söömas ju ei käi.

Valik, mida Michelini tärni saanud restoranis pakkuda, tehakse ikkagi lõppemotsiooni eesmärgil, iga toit peab olema järgneva toidu sissejuhatus või lõppakord. "Kindlasti peab jälgima hooaega. Kui suudad leida terviku, nimetame seda siis kontserdiks või on see õhtuteater, siis peab see täiuslik olema. Ei saa olla ainult kümme minutit väga hea ja 20 minutit selline, mis ei sobitu absoluutselt kokku. See on üks ja väga konkreetne tervik."

Siigur ise on piisavalt palju Prantsuse köögiga kokku puutunud ja seetõttu jääb prantsuse köök talle alati väga südamelähedaseks. "Kuna ma olen kõike söönud ja mulle meeldib erinevate riikide toite süüa, siis mind suudetakse üllatada. Alati panen ka kõrva taha mingeid põnevaid töövõtteid, kuidas toitu serveeritakse, millisest toorainest toit on valmistatud, mõtted kogu aeg ringlevad peas."

Siiguri sõnul on nende köögid väga paljudes restoranides avatud. "Me teadlikult oleme liikunud saali, et näha, mis seal toimub ja ma arvan, et see on ka üks hästi oluline osa sellest õhtust, et sa näed seda artisti. Me ei taha ju minna kontserdile, kus me lauljat ei näe. Michelini tärni saavutanud kokad peavad olema artistid, muidu nad ei jää silma."