Nugise hobitalus elavad eksootilised asukad

Nugise hobitalu on tuntud oma eksootiliste asukate ja suurte tõulindude poolest.

"Minu ematalus on hõberebased olnud juba päris mitmeid aastaid ja siia kolides oli mul endal ka soov hõberebane saada. Kaks aastat tagasi aitas mu abikaasa mu unistuse täita ja kinkis mulle Pätu," meenutas Nugise hobitalu perenaine Ksenija Kivirand hõberebase tulekut nende perre. "Ta on rohkem koera moodi, usin kaevur, kes tuleb meelsasti ka ligi ja ei ole kunagi kedagi rünnanud."

"Tulime siia tallu kaks aastat tagasi, enne elasime Tartus, linna lähedal maal. Jäime oma kodust ilma ja pidime kahjuks tulema. Mu kaugemad juured on siit Peipsi järve äärest pärit, kõrvalkülast Kasepäält. Meid võeti kohe alguses väga hästi vastu, vanausulised on väga toredad ja abivalmis inimesed. Mulle meeldib siin, sest erinevalt järve ääres elamisest pole siin tuult," rõõmustas peremees Vahur Kivirand.

Tuhkrute saamisega seoses on perenaisel üks omapärane lugu rääkida. "Väga palju aastaid tagasi kinkis ema mu vennale ühe tuhkrutüdruku, neid müüdi tol ajal lemmikloomapoodides. Aga mind see tuhkur üldse ei sallinud. Ma olin kogu aeg tema ohver. Kui tahtsin teda kätte võtta, siis ta alati ründas ja hammustas mind. Ühel päeval ta aga lahkus meie seast ja mulle jäi see hinge kriipima. Hakkasin tuhkrute kohta rohkem uurima ja nüüd on meil talus ka tuhkrud," meenutas perenaine.

Lindude ja loomade eest hoolitsemisel on abiks ka väike peretütar Eleonora, kes tragilt jälgib, et kotkas lindude kallale ei pääseks. "Kotkad peab ära ajama, muidu võivad nad tibudele kallale tulla."

Nugise hobitalu paabulind Autor/allikas: ERR

Peremehe sõnul avastasid nad eelmisel aastal, et paabulindudele maitseb väga nõges. "Ükski teine lind ega loom nõgest ei taha, aga paabulinnud söövad isukalt," ütles Vahur Kivirand.

Peremees avaldas, et tema suureks unistuseks on saada sebra, aga kuna kõik eksootilised loomad on väga kallid, läheb veel natuke aega. Üks suur soov on aga kogu perel veel. Selleks, et kõik pere lemmikloomad ära mahuksid, soetati ka teine kinnistu, mille kordategemine kogukonna abiga on selle suve eesmärk.