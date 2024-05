Lihtõielised lilled, laugud ja pune toovad aeda mesilased ja liblikad

Peenra planeerimisel on esimene asi, et peenra saaks juurumbrohtudest puhtaks. "Kui sinna jääb sisse naat või mõni muu ebameeldiv umbrohi, näiteks kassitapp, siis on peenra hooldus isegi sada korda keerulisem ja aeganõudvam kui puhta peenra puhul," selgitas Ustav.

Peenar tuleks hoolega läbi kaevata ja kõik juured välja tõmmata. Ustav soovitab ka istutamisega mitte kiirustada ning lasta läbi kaevatud peenral paar nädalat seista ja vaadata, kas mõni umbrohi hakkab kasvama või mitte. "Kõige algus on puhas maa," tõdes ta.

Töökate ja tublide putukate kohale meelitamiseks on kevadel esimene õis krookus, mis mesilasi ja kimalasi kõige rohkem ligi meelitab. "Krookused on neile aedades esimeseks toidupalaks. Sealt edasi on praegusel ajal lihtõielised, näiteks pojengid. Kui valida aeda lilli, siis liblikate ja mesilaste peale mõeldes, võiksid need olla lihtõielised, mitte täidisõielised. Siis leiavad mesilased need üles," rääkis Ustav "Terevisioonile".

"Praegusel ajal hakkavad tulema ka igasugused laugud. Need on samuti mesilaste ja kimalaste lemmikud. Nende õitsemine on ka väga pikk. Lisaks on mesilaste ja liblikate lemmik ka harilik pune, mis on ka hea maitsetaim," rääkis Ustav.

Putukate lemmikute hulka kuuluvad ka võililled, naistenõges, hiid-iisop ja siilkübarad.