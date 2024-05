Suunamudijast põllumees: kui tööd jagub, siis tuleb sisu iseenesest

Jõgevamaa põllumees Tõnis on lõbusate videote ja meemidega kogunud tänaseks ühismeedias enam kui kümme tuhat jälgijat. Oma kontol jagab ta põllumehe igapäeva rõõmsamaid ja nukramaid hetki.

Tõnisel on bakalaureusekraad riigiteadustest. Tal oli ka plaan alustada magistriõpinguid rahvusvaheliste suhete alal. "Tol hetkel isa, kellel on teine väike ettevõte ka, otsustas, et enam põldu pidada ei jõua. Oli võimalik ka noortaluniku toetust taotleda, 2011. aastal oli see 40 000 eurot, mis oli üsna korralik summa. Otsustasin siis, et mis ikka juhtuda saab," muigas Tõnis, kellele tuli töö hulk siiski üllatusena.

Tõnis on teravilja kasvataja ja piisavalt sooja ning kuiva ilmaga on lõpuks külv käes. Tänu külviajale pole Tõnisel sisuloomega raskusid. "See kõigile meeldib. See on põhimõtteliselt põllu sünnipäev. Praegu on suhteliselt lihtne, kui tööd on palju, siis tulevad asjad iseenesest. Kui tööd ei ole, siis peab natukene mõtlema," tõdes ta.

Oma Instagrami kontot on Tõnis pidanud umbes 2 aastat ja seda mitte omal algatusel. "Natukene on abikaasa süüdi, sest tema mulle rääkis, et mul juhtub nii palju huvitavaid asju ja võiksin seda filmida või postitada, tutvustada põllumajandust. Olen ise ka juba tükk aega USA youtuber'eid jälginud ja tekkis ka endal tunne, et võib-olla oleks Eestis sellel kohta," selgitas ta.

Alguses Tõnis sellele ei mõelnud, et kas inimene, kes tema sisu tarbib, ka aru saab, millega Tõnis videotes tegeleb. "Aga abikaasa kirjutas mulle korduvalt, et isegi tema ei saa aru, mis seal toimub. Olen hakanud rohkem selgitama ja mõtlema ka mitte-põllumeeste peale. Võib-olla teeb mõni inimene siis vahet külvikul ja pritsil. See juba täidaks eesmärki," naeris Tõnis.

Jälgijaid on Tõnisel USA-st, Kanadast, Jaapanist, Poolast, Lätist, Leedust, Rootsist ja nii mõnestki kohast veel. "Nendest riikidest on mulle vähemalt kirjutatud, tegelikult ma nii täpselt ei jälgi. Kui keegi kirjutab, siis vaatan, kust nad siis tulevad. Välismaa jälgijad on suures osas põllumehed, Eestis pigem mitte. Oma andmeid vaadates näen, et enamus on Tallinnast," naeris põllumees.

Kõige suurema tunnustuse sai Tõnise ühelt jälgijalt, kes talle tõdes, et ta ühismeediat ei salli, aga tegi Instagrami kasutaja, et Tõnise kontot jälgida. "Nüüd on hakanud ka põllumehi juurde tulema. Ja ka põllumehi, kes sisu loovad. See oligi mu eesmärk, et tuleks põllumehi ja saaks kogemusi vahetada, sest hästi palju on olukorda, kus eesti põllumees on eesti põllumehe vastu. Tegelikult peaks eesti põllumehed seisma maailma põllumehe vastu," tõdes Tõnis.