Giza püramiidide juurest leiti L-kujuline ehitis

Eelmisel nädalal teatasid Egiptuse ja Jaapani arheoloogid, et leidsid Egiptusest Giza püramiidide juurest maa all peidus olnud L-kujulise ehitise.

Tartu ülikooli muuseumi teadusdirektori Jaanika Anderson, kelle põhiline uurimisvaldkond Vana-Egiptus on, ütles "Ringvaate" stuudios, et praegu ei tea veel keegi, millega täpselt tegu. "Küll aga on tänaseks arheoloogide poolt avaldatud artiklite põhjalt teada, et ilmselt on tegu inimese loodud struktuuriga," selgitas Anderson.

Uuringutega alustati juba 2021. aastal, aga leidude avaldamiseni jõuti alles nüüd. "Kõik need andmed vajasid analüüsimist ja täpset kokkupanemist. Varem polnud võimalik maad lahti kaevamata teada saada, et midagi võiks maa all olla," avas Anderson põhjust, miks ühest maailma läbi uuritumast paigast endiselt uusi avastusi tehakse.

"Lugesin ka uudist, mille avaldas äsja Egiptuse turismi- ja muististeministeerium, kus öeldi, et liikvele on läinud kuulujutt, et avastatud on midagi väga suurt ja erakordset. Nad väidavad, et hetkel ei ole veel mitte midagi, mida avaldada," muigas Anderson.

Sellegipoolest loodab Anderson, et maa alt tuleb välja midagi väga põnevat. "Ehk on see seotud selle kõige suurema püramiidi ehk vaarao Khufu püramiidiga, sest vaaraod ennast pole leitud, tema hauakamber on tühi ja ei tea, kas ta seal üldse kunagi on olnud," rääkis teadusdirektor.