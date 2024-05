Rebecca Kontus avaldas albumi "Homme"

Uuelt albumilt leiab 12 eestikeelset lugu, mis liiguvad elektroonika, jazz'i ja popi piiridel. Albumi lood on kirjutatud ja produtseeritud koostöös Taavi Paometsega ehk Avoid Dave'iga.

"Uue albumi märksõnadeks on "eestikeelne" ja "tantsitav". Albumile valitud lood on teemade poolest küll filosoofilised ja kohati tõsised, kuid helikeelelt on tegemist läbi albumi pigem positiivse ja ülestõstva vaibiga," rääkis Rebecca Kontus enda uuest albumist.

"Olen varem salvestanud palju spirituaalse alatooniga muusikat, kuid nüüd tundsin, et on aeg teha midagi, mille järgi saab ka tantsida," lisas ta.