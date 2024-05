Spetsialist: siilisõbralikku aeda võiks teha okaskeradele kiirtee

MTÜ Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand rääkis Raadio 2 saates "Päev", et päeval ei tohiks niita põõsaaluseid varjulisi kohti ning öösel tasuks robotniiduk üldse seisma jätta, sest masin võib olla ohuks siilipoegadele. Tema sõnul võiks siilisõbralikesse aedadesse rajada siilikiirteed.

"Enamus siilide hädasid on seotud inimtegevusega. Kui varem oli looduslikku keskkonda rohkem, ja siilid on alati armastanud inimeste juures elada, siis kõik see, mida inimesed teevad, mõjutab ka siile ja kõiki väikeloomi meie ümber," ütles MTÜ Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand.

Praegusel perioodil, kus armastatakse väga niita, on suur probleem, sest päeval on siilid põõsas peidus, ja kui sinna trimmeri, muruniiduki või robotniidukiga väga lähedale minna, siis loom ehmatab, tõuseb püsti ja ongi niiduterade ees.

Siil hindab olukorda ja alati ei jookse ära, kui ohtu näeb, vaid tõmbab ennast kerra. "Kui ta näeb ohtu juba kaugelt ja ta saab ära joosta, siis ta võib eemalduda, aga siili esimene reaktsioon ei ole ära joosta, vaid ennast okkaliseks ja torkivaks teha," selgitas Sinirand.

Päeval ei tohiks niita põõsaaluseid kohti, sest siilid teevad põõsaste varjus oma päevast uinakut ja öösel võiks niiduki üldse seisma jätta, sest niidukid võivad üle sõita väikestest siilipoegadest. "Saksamaal näiteks keelatakse öine robotniiduki kasutamine siilide pärast ära," ütles ta.

Siniranna sõnul tuleks valvas olla ka igasuguste mürkidega, mis pannakse aeda rottidele ja muudele närilistele või ka näiteks graanulitena tigudele. Samuti on siilidele ohuks madalatesse kohtadesse pandud rotilõksud, sest sinna vahele pannakse tavaliselt hästilõhnavat sööki, mida siil läheb nuuskima. "Teatud perioodidel tuleb meile päris palju lõualuuvigastustega siile ja neid ei saa enam aidata, vaid loomad lähevad kõik eutaneerimisele."

Aiapostiaugud on siilidele samuti ohtlikud. "Kui üks päev kaevatakse augud valmis, et järgmisel päeval post sisse panna, siis siili jaoks piisab juba põlvekõrgusest august, kuhu ta kukub ja kust ta ise enam välja ei saa."

Ohuks on siilidele ka lõkkematerjaliks kogutud hunnikud, sest emasiilid on endale pesakoha valmis otsinud ja kohe varsti hakkavad siilidel pojad sündima. Või kui tõstetakse kuskil pikalt seisnud hunnik prügikotti, siis seal sees võib olla ka siiliema oma poegadega.

Piima joomine on siilidele kahjulik, sest nõrgendab nende seedesüsteemi ja tekitab kõhulahtisust. "Siilipojad hukkuvad piimajoomise tagajärjel," ütles Sinirand. "Alati võib aga hoovis olla madal anum veega, see on loomadele ja lindudele teinekord elupäästev."

Siil tuleb elama aeda, kus on hea looduslik keskkond. "Kõige tänuväärsem on, kui inimesed vaataksid oma aiad üle ja teeksid aedade alla siili kiirteed, väikesed 13–15 sentimeetrised augud, et siilid tänavalt aeda pääseksid."