Uue muusika reede: Fredi, Lenny Kravitz, Maarja Nuut, Skrillex jt

Rando Arand – "Little Bit"

Elektroonilise muusika produtsent Rando Arandi uus lugu on Arandi enda sõnul austusavaldus dubstep'i hiilgeaegadele ning flirt artistidega nagu Kode9 ja Burial. Singli b-poolelt leiab ka Laurel2 remiksi uuest loost.

Dew8 ja Mesabby – "Maindrian Pace"

Visuaalkunstnik, produtsent ja räppar Dew8 ehk Siim Parisoo avaldas koos Mesabbyga albumi "Matador", millel teevad kaasa Põhja-Korea, Grinks, Ske, Greta ja Kosmos. "See on nagu film, mis räägib kahest vargast, kes korraldavad hinnalise maali varguse ning seeläbi härjavõitlejateks kehastuvad," iseloomustas uut albumit Dew8.

Fredi ja Hyrr IV – "If U Want Me (Just Say U Want Me)"

Frederik Küüts vahetas koos Ouu juhtfiguuri Hyrr Vainolaga soul'ise jazz'i Ladina-Ameerika rütmide vastu, mis said alguse lava tagant, kui bändikaaslased tühjade pudelite peal rütme mängima hakkasid. "Üks bassimees õpetas teistele, kuidas Kuubalt pärit songo-rütm käib, see tundus mulle niivõrd lahe, et järgmine päev üritasin kuuldu ainetel ise midagi arvutis sämplitest kokku vorpida. Neid n-ö naljaga pooleks" katsetusi kogunes üks hetk nii palju, et mõtlesin taolisest materjalist väike album kokku panna," rääkis Küüts.

Matho – "kas mind tead?"

Trummine ja bassine debüütsingel 16-aastaselt Matholt. Loo produtseeris Markus Palo.

Von Dorpat – "Pahandus"

Ansambel Von Dorpat andis välja funk-elementidega singli, mille autoriteks Henri Lohk, Johannes Vedru ja Kaarel Adamson. "Värske lugu vaatab läbi eluterve huumoriprisma otsa tendentsidele, mida pakuvad ühiskond ja Eesti elu," sõnas ansambli eestvedaja Johannes Vedru. Von Dorpat teatas ka, et on valmistamas kolmandat albumit.

Boipepperoni ja An-Marlen – "Lava keskmes"

Kõigest pool aastat pärast debüütalbumit on sel aastal hooga singleid väljutanud Boipepperoni tagasi uue albumiga, kus püsivokalistina ja kaasautorina kaasas An-Marlen. "Eksisteeris lihtsalt mingi mõistmine ja sünergia, millest oli meie mõlema jaoks sündimas midagi uut ja värsket ning patt oleks olnud see materjal kirjutamata või lihtsalt sahtlisse jätta," rääkis An-Marlen.

Maarja Nuut – "Digging Beginning"

Peosarjast välja kasvanud plaadifirma Shelter andis välja oma teise kogumikalbumi "Mizgîn", kus esindatud mitukümmend eksperimentaalse elektroonilise muusika artisti nii välis- kui kodumaalt. Üks neist Maarja Nuut, aga kogumikult leiab ka Kxsteri ja Neiracoili uued lood.

Carlos Ukareda – "All Night"

Steven Ilvese produtseeritud looga soovib Carlos Ukareda võtta kokku lõbusad ja maagilised õhtud, mis ei taha kunagi lõppeda. Ukareda ise oli viimati öö läbi üleval õppuse Kevadtorm ajal. Loo autoriteks on Ukereda ise, Gevin Niglas, Chris Roberts ja Reece Ratliff.

Skrillex – "Push"

Los Angelesest pärit EDM-produtsendi Skrillexi uus singel valmis koos tõusva tähe, Tuneesia juurtega briti produtsendi Hamdiga ning häält teeb ka Argentiina räppar ja laulja Taichu.

Hømi ja Miriko – "Holding Me (Back)"

Möödunud aastal debüütalbumi avaldanud Pärnust pärit laulja ja laulukirjutaja Miriko ning produtsent Hømi ehk Alvar Antson ühendasid jõud uuel DnB-lool. "Tegime pärast tutvumist paar toopi ja jõudsime järeldusele, et peame koos stuudiosse minema. See juhtus juba järgmisel päeval ja kõik muu on nüüdseks minevik," rääkis Miriko.

Sexyy Red ja Drake – "U My Everything"

Möödunud suvel oma toorete esitustega teisel albumil "Hood Hottest Princess" hiphopifännid kahte leeri jaganud Missouri räppar Sexyy Redd avaldas täna uue albumi "In Sexyy We Trust". Viimase singliga "Get It Sexyy" Billboardi singlite edetabelis 20. kohani tõusnud Red kutsus uuele plaadile ka sõbra Drake'i, kellel seljataga viimase aja suurim räpi-beef, mille üle Toronto superstaar nüüd nalja üritab heita, räppides alloleva loo lõpu osas Metro Boomini diss-biidi "BBL Drizzy" peale.

Charlie Puth – "Hero"

Taylor Swift avaldas oma viimasel albumil muret, et Charlie Puth pole nii suur artist kui võiks. Puth reageeris sellele hetkele päris kiiresti ja andis välja enda kohta üllatavalt folgise singli "Hero".

Don Toliver, Charlie Wilson ja Cash Cobain – "Attitude"

Don Toliveri uuel drill'i lool teeb lisaks New Yorki produtsendile ja räpparile Cash Cobainile veidi ootamatult kaasa ka The Gap Bandist tuntuks saanud Charlie Wilson.

PinkPantheress – "Turn it up"

Bathist pärit hüperpoppar ja Y2K uue hingamise üks olulisemaid nägusid ja hääli, PinkPantheress avaldas esimese singli pärast möödunud aasta novembris ilmunud debüütalbumit. Loo autorite hulgast leiab ka Franne Golde'i, kes kirjutanud näiteks Commodores'i loo "Nightshfit", aga ka Whitney Houstoni "I Belong To You" ning Pussycat Dollsi "Stickwitu".

Tha Dogg Pound – "Favourite Color Blue"

1990. aastatel kurikuuls Death Row plaadifirma all tegutsenud USA lääneranniku duo Tha Dogg Pound ehk Kurupt ja Daz Dillinger on enam-vähem ametlikult haaranud püsiliikmeks ka Snoop Doggi ning avaldasid juba kolmanda singli sel aastal.

Vince Staples – "Little Homies"

USA pereemade ja nende laste suurim vaenlane, Comptoni räppar Vince Staples avaldas oma kaheksanda stuudioalbumi "Dark Times".

Lenny Kravitz – "Let It Ride"

Pühapäeval 60. sünnipäeva tähistav rokkstaar avaldas 13. albumi "Blue Electric Light", millelt leiab nii synth-funk'i, nagu välja toodud "Let It Ride", aga ka puhtamat rokki ja souli.