Perearst: on normaalne, kui väikesed lapsed haigestuvad 12 korda aastas

Perearst Diana Ingerainen rääkis "Terevisioonis", et enamik viiruseid liigub ringi ka suvel. Tema sõnul on täiesti normaalne, kui väikesed lapsed haigestuvad 10-12 korda aastas ning kõige nakkusohtlikum on laps siis, kui tal pole haigussümptomid isegi veel avaldunud.

"Viirused päris nulli ei lähe kunagi, kõik teadaolevad viirused liiguvad meil praegu ka ringi, aga on muidugi langustrendis," selgitas perearst Diana Ingerainen. "Kui viirus lasteaiarühma tuleb, lastel pole veel kaitsevõimet välja kujunenud, siis need lapsed ka haigeks jäävad ja ma olen proovinud vanematele öelda, et see on täiesti tavaline, et lapsed haigestuvad, selles pole midagi erakorralist. Väikesed lapsed võivad haigestuda 10-12 korda aastas ja see on normaalne."

Perearst soovitas juba ennetavalt välja mõelda mitu erinevat varianti, mida teha siis, kui laps ootamatult haigestub, siis on lapse haigust kergem taluda.

Ingeraineni sõnul oleneb kõik lapse enesetundest, kuidas laps oma tööpäevaga lasteaias hakkama saab. "Teinekord võib köha kesta väga pikalt, aga ta ei ole ohtlik teistele ega endale ja siis pole põhjust last kodus hoida. Kõige ohtlikum periood on ikkagi siis, kui haigussümptomid pole isegi veel avaldununud, vaid laps on just selle viiruse saanud, see viirus rõõmsalt paljuneb limaskestade peal ja juba eritub."

Tajumine, kas laps võib lasteaeda minna võiks Ingeraineni arvates jääda ikkagi lapsevanema otsustada, kes tunnevad oma last kõige paremini. "Teine on see, et kui lasteaiast antakse märku, et lapsel on halb olla, siis tuleb õpetajaid usaldada."

Allergiaga lapsel tavaliselt palavikku ei ole, tema üldseisund on parem. "Allergilised sümptomid on kindla koha peal, vesine nohu, silmade sügelemine või kerge köhatamine, siis võib kahtlustada allergiat."

Ingeraineni sõnul on lasteaedades võetud kasutusele uus termin "kodukahjustustega" laps. "See on laps, kelle kodus ei ole vaadatud lapse elamist-olemist kuni riietuseni välja, et kas see on ikka ilmale sobilik, neile ei ole lasteaeda kaasa pandud ilmale kohaseid riideid. Lapsel peavad olema kihilised riided, mis on seljast lihtsasti äravõetavad," toonitas perearst.