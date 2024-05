Kaheks kuuks päikese alla pagenud Levi: avatud meel viib põnevate tutvusteni

Levi selgitas "Ringvaates", et reisi kondikava sai suures plaanis paika Eestis olles. "Ma olengi meie pere reisiagent, minu jaoks on see kuidagi hästi loomulik. Mulle meeldib välja vaadata, mis kohad ägedad on, mida võiks külastada ja mis tüdrukutele (tütardele - toim) hullult meeldiks," selgitas ta.

Paraku ei möödunud muusiku reis viperusteta – esimestel nädalatel suutis ta kookospähklit avades noaga oma kätt niimoodi vigastada, et pidi haava haiglasse õmblema minema. "Lapsed ja naine tegid samal ajal uinakut, nad isegi ei teadnud, et midagi juhtus. Selleks ajaks, kui nad ärkasid, olin rolleriga haiglas ära käinud, õmblused olid tehtud ja olin jälle basseini ääres," meenutas ta.

Levi usub, et elus ei tasu muretseda asjade pärast, mida ei ole võimalik kontrollida. "Mingeid samme saad ise teha, aga mingites asjades pead olema valmis, et okei, kaks kuud täiesti teises keskkonnas, mingeid asju niikuinii juhtub. Ja juhtuski," nentis ta.

Mööda maailma ringi seigeldes peab mees oluliseks avatud meelt, sest nii on võimalik kohtuda uute põnevate inimestega. "Näiteks kõndisime Heleriga (abikaasaga - toim) hotellist välja ja mingi tüüp oli restoranis klaasi taga, tegi õhumusisid ja näitas midagi. Ma tundsin ära, et see on minu inimene. Hakkasime suhtlema, ta kutsus külla, ma viisin talle vinüüli ja ta pani selle kohe mängima. Me hakkasime kohe muusikast ja elust rääkima ja selliseid asju juhtus veel," tõi ta välja.

Oma lahkusega pole Levi kelleltki vastu näppe saanud. "Isegi kui tuleb teistmoodi kogemus, õpid ka sellest palju," usub ta.

Välismaal olles puges mehe hinge igatsus muusika tegemise järele. "Kui me Austraaliasse jõudsime, leidis mu Eestis olev mändežer hästi lahedad muusikud, kellega sain paar päeva koos lugusid kirjutada. Tundsin, et mingid pinged said maandatud sel hetkel," meenutas ta.

Muu hulgas tegi Levi reisil olles abikaasa abiga valmis muusikavideo loole "Nice Things". "See laul on natukene irooniaga. Me kipume ilusatest asjadest sõltuvuses olema – mida rohkem sa saad, seda rohkem sa tahad," avaldas ta loo tausta ning rõhutas, et häid asju hakatakse hindama alles siis, kui tekib kontrast. "Kui on kogu aeg ainult head asjad, siis sa ei oska seda ju hinnata."