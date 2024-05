Rohenäppudest piirivalvurid: kui on vaja väljakutsele minna, siis kannud käest ja minek

Birgit Kingsepp on piirivalves töötanud pisut enam kui 30 aastat, Kirsti Tertõtšnaja jõudis piirivalvesse kümme aastat, enne seda toimetas ta politsei ridades. Kui naistel tööst parasjagu vabam hetk on, tegelevad nad aiasaaduste kasvatamisega – seda juba neli aastat.

"Ma sattusin Piusa kordonisse, kus oli kaks kilemaja. Nägin, et üks oli tühi, ja me soovisime seda endale. Nemad arvasid, et ei, nemad panevad oma mõlemad hooned täis. Siis tulin siia ja hakkasime omavahel arutama, et see on ikka päris vahva, kui sa saad iseendale värskeid aedvilju kasvatada," meenutas Tertõtšnaja "Ringvaates", kust sündis idee tööl aedvilju kasvatama hakata.

Kui Tertõtšnaja ja Kingsepp kolleegidele oma plaanist rääkisid, olid kõik naiste plaaniga päri. "Poistega me selle hoone kokku panimegi. Kui meid ei ole, kastavad nemad taimi ja teevad suvel luuke lahti," märkis Tertõtšnaja.

Nelja aasta jooksul on kasvatatud tomateid, kurke, paprikaid ning isegi kolm viinamarjapõõsast on sirguma pandud. Sel aastal proovivad naised esimest korda ka arbuuse kasvatada.

Tühjade kätega usinad aednikud jäänud pole. "Meil tuleb väga palju, meil teevad talveks kokad söögi sisse," rõõmustas Tertõtšnaja.

Enamasti hoolitsevad piirivalvurid oma taimede eest töövälisel ajal, aga kui töö lubab, kiikavad nad ka keset päeva kasvuhoonesse. "Kui on vaja väljakutsele minna, siis kannud käest ja minek," naeris Tertõtšnaja.