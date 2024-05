Õpetaja Merle Randma: õpilased mõtlesid, et mingi igav vanur tuleb tundi

Eesti keele õpetaja ametit pidav endine telediktor Merle Randma rääkis "Vikerhommikus", et alguses õpilased ehk mõtlesid, et mingi igav vanur tuleb klassi ette, aga tegelikult üllatusid positiivselt. Randma sõnul käib ta ise ka ülikoolis ning õpib iga päev nii enda kui oma õpilaste kohta midagi uut.

"Mulle väga meeldib koolis, ma pean kirikusse vist küünla panema, et ma just sellesse kooli sattusin, sest mul oli võimalus ju koole valida," ütles ETV kunagine diktor, nüüdne Tallinna Pae gümnaasiumi 6.-7. kümblusklasside eesti keele õpetaja Merle Randma. "See kool on juba 20 aastat tegelenud keelekümblusega. Meie koolis on kokku 21 eesti keele õpetajat. Mis viga sellisesse kooli sulanduda!"

Randma sõnul sattus ta õpetajaks Noored kooli programmi kaudu. "See suurepärane meeskond on minu selja taga ja selle tõttu olen ma ka väga hoitud."

Ta ise õpib praegu Tallinna ülikoolis ning tegi just arengu ja õppimise toetamise eksami.

Randma meenutas, et õpilaste ette minnes ei pidanudki ta ennast tutvustama. "Õpilased olid kodutöö väga hästi ära teinud ja guugeldanud, kes on see õpetaja, kes nende ette tuleb. Arvasin, et nad alguses mõtlesid, et klassi ette tuleb mingi igav vanur, aga nad üllatusid positiivselt. Naeran alati, kui mu kohta öeldakse legendaarne, siis ma muutun kohe 20 aastat nooremaks."

Küll aga panid õpilased õpetaja proovile ja küsisid ta käest, kas ta ikka oskab vene keelt ja kas saab vene keelest aru. "Rääkisin siis nendega vene keeles ja nad olid rahul. Alguses pöördusid õpilased mu poole vene keeles, aga nüüd enam mitte," ütles Randma.

Terve õppeaasta tegelesid nad 7. klassis käänetega. "7. klass ongi käänete aasta, see on vajalik, ainuke mure, kuidas seda õpilastele huvitavaks teha. Ja see on nüüd see koht, kus sa lihtsalt õpid. Õpidki seda, mis pole huvitav. Aga siis tuleb jälle leida see tasakaal, need teemad, mis neid päriselt huvitavad, tuleb teha mängulisi tegevusi, panna neid erinevatesse rollidesse ja see tõesti lastele meeldib. Toredad asjad vahepeal annavad ka vürtsi juurde, et me ei õpi ainult ma- ja da-tegevusnime."

Aasta koolis õpetades on Randma ka natuke kriitiliseks muutnud. "Õpikuid vaadates ma mõtlen, et need on ajale jalgu jäänud, ma ei võta sealt palju. Õpikute suhtes ma oleksin juba pärast esimest aastat natuke kriitiline."

Ta väga loodab samade õpilastega sügisel edasi minna, sest nii väga tahaks näha tulemust, kas ta suutis ja sai neid niimoodi õpetada, et nad saavad ilusti hakkama.

"Ma teen kõik selle nimel, et õpilased tuleksid rõõmuga tundi. Aga leian aega ka kõigeks muuks, nii restorani pidamiseks, kui ka kontsertidel käimiseks," lisas Randma.