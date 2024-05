Kèa: sünnitus lõppes ikkagi pisaratega

Kèa rääkis Vikerraadios oma uue loo "Unenägu" saamisloost ning ütles, et tema unistuseks on, et rahvas laulaks tema laule kaasa. Ta meenutus ka oma paari aasta tagust hüpnosünnitust, mis lõppes erakorralise keisriga. Tema sõnul oli 26 tundi kestnud sünnitusel väga palju ootamatusi ning see lõppes pisaratega suurest õnnest, et tütar on terve.

"Mul on enamjaolt kõik lood ilmunud Eesti Lauluga seoses. Seekord tundsingi, et oleks aeg ka ilma Eesti Lauluta oma looga välja tulla. "Unenägu" sündis nii, et põhja saatis mulle mu produtsent ja väga kiiresti tuli mul sinna peale meloodia. Sõnadega oli veidike keeruline, tuli paarikuine paus võtta. Lappasin pildialbumeid ja nägingi reaalselt unenäos mingeid visioone ning tekkis mõte, et see lugu võiks rääkida igatsusest ja soovist saada unenäos kokku mõne mälestuse või inimesega, keda enam ei ole," ütles Kèa ehk Ketter Orav saates "Owe Peterselli Show".

2022. aasta lõpus sai Kèa emaks . "Hüpnosünnitus keskendub pigem hingamistehnikatele, tänu millele sa suudad iseennast vaimselt rahustada ja leida endas jõudu sünnitamisega toime tulla. Tegin tugevat taustatööd ja uurisin väga palju sünnitamise kohta, aga oma sünnitus on ikka teistmoodi, sa tajud oma lapse liigutusi ja see on ikkagi teisiti, olgugi et sa tead seda kõike teoreetiliselt."

"Oligi raske, sest oli ka väga palju ootamatusi ja sünnitus lõppes erakorralise keisriga, aga kõik lõppes hästi. Mul läks sünnitusena kirja 26 tundi. Sünnitus lõppes ikkagi pisaratega. See tunne ja hetk on siiamaani väga eredalt meeles, see on emotsionaalne hetk. Keisriga sa ei saa last kohe kõhu peale, aga laps tuuakse põse lähedale," jagas Kèa sünnitusjärgseid emotsioone, mis on siiani selgelt meeles.

Tema sõnul see ongi üks raskemaid hetki, et pärast sünnitust ei saa puhata. "Sa oled nii nende emotsioonide sees, et laps sündis tervena, aga teisalt sa pead iseenda peale ka mõtlema, et olla puhanud ema. Esimesed kolm kuud olid minu jaoks kõige raskemad. Mul oli raske imetamise koha pealt, magamise koha pealt, laps ei tahtnud süüa, ei tahtnud magada."

Õnneks on teda õnnistatud suurepärase perekonnaga. "Mu enda perekond, ema-isa-õde ja ka elukaaslase perekond on väga toetavad. Ma ei ütle seda niisama, sest tean, kui paljudel seda ei ole. Ma ei saaks täna olla töötav ema, kui sellist tuge kõrval ei ole," on ta oma perele tänulik.

Kèa on ligi kolm aastat olnud 2Quick Start taustalaulja. "Laps oli kolmekuune, kui taas nendega koos esinema hakkasin, eneseväljendus on mu jaoks ikkagi väga oluline. Olen väga lähedalt saanud seda tippu kõrvalt näha ja ma olen kindel, et kõik sinna päris tippu ei jõuagi, aga alati on tunne, et ikkagi tahaks. Minu unistus on see, et rahvas laulab mu laule kaasa ja teab sõnu peast."