Turistiviha tekib olukordades, kus turist on liigselt alkoholi tarbinud

"Oma töö tõttu ja ka vabal ajal reisin ma hästi palju ning mina isiklikult ei ole tundnud turistiviha, aga oma töö tõttu olen pidanud ikkagi selle probleemiga kokku puutuma," ütles Go Traveli puhkusereiside spetsialist Liis Hein "Terevisioonis". "Põhiprobleem on ikkagi alkoholi liigtarvitamine, kui inimesel tekivad probleemid, et turisti peale ollakse vihased."

Heina sõnul tuleks probleemide tekkides alguses mõelda sellele, et sa ikkagi ise oled selle viha ära teeninud. "Päris suur probleem ongi selles, kuidas turistid käituvad. Tegin oma kolleegide ja jälgijate hulgas väikese küsitluse ja põhinäide oli Malaga, kuhu turist ei ole väga oodatud."

"Maailmarändur Tiit Pruuli tõi näiteid Kariibidelt ja Namiibiast, kus tema on tundnud, et turist ei ole väga oodatud. Seal on inimestel tekkinud küsimused, et kas teha turismi raha pärast ja muuta oma riik vabaõhumuuseumiks või elada oma rahulikku elu edasi. Inimene võiks kodus ikkagi eeltöö ära teha ja teada, kuhu ta reisib."

Hein käis oma perega hiljuti Filipiinidel, mis oli 2018. aastal turistidele suletud just sealse reostuse tõttu. "Kohalike arvates oli riik, eriti just Boracay saar nii reostatud, et kohalikud panid saare mingiks ajaks lukku. See mõjus Filipiinidele väga hästi. Nüüd on seal iga teise puu küljes sildid, et palun ära reosta meie saart. Pigem tekkis kohalikel seal mure, et ärid lähevad pankrotti, aga sellest sõltub ju nende elu. Täna on seal kõik avatud, on hästi puhas ja turvaline," ütles Hein.

Hispaanias käies ei ole ta kordagi tundnud, et turist poleks seal oodatud. "Küll aga käisime mõni aasta tagasi Indias ja mulle tundus, et seal tehakse turistile igal võimalikul viisil trahvi ükskõik mille eest. Me saime praktiliselt üle päeva millegi eest trahvi. Mul on tunne, et turistilt on lihtne raha kätte saada ja seda tehakse pigem rahateenimise eesmärgil, aga me ju kunagi ei tea, kas see raha jõuab õigesse kohta."

Oluline on meeles pidada, et kuhu sa ka ei läheks, igal pool peab käituma selle riigi tavade ja kommete järgi. "Austa inimesi, ole lahke ja rõõmus ning ma usun, et siis on päriselt kõik hästi. Eesti turist üldjuhul ongi viisakas ja sõbralik."