Sotsiaalmeedia tantsuväljakutsed koguvad aina enam populaarsust

Üks tantsuväljakutse, mida igas vanuses tantsuhuvilised usinalt järgi püüavad tantsida on "Texas Hold`em" Beyoncè uuelt kantrialbumilt.

"Tihti artistid ise algatavad neid väljakutseid ja võtavad ühendust koreograafidega. See on lõbus ja lihtne tants ning eks see on artisti jaoks iga kord loterii, et kas tema laulul läheb nii hästi, et selle järgi hakatakse tantsima. Tantsuväljakutseid tehes tuleb natuke ikka vaeva näha, aga samas ei tohi üle mõelda, see ei ole ju võistlus, teed täpselt oma võimete järgi, kasvõi paar liigutuski," ütles Dance Republic tantsukooli looja Alissa Montes.

Tema sõnul tuleb tantsuväljakutseid sotsiaalmeediasse pea iga päev. "Ma arvan, et see ühendab inimesi, see on mingi ühise asja tegemine ja platvormil jagamine. Samas jälgitakse ka, kui palju see väljakutse jälgijaid saab."

Alguses tegid kõik ainult kätega liigutusi, sest kaamera asetati otse enda ette, aga nüüd tehakse järgi juba täiskoreograafiad.

Dance Republic tantsukooli tantsijad esitasid stuudios Beyoncè kantrilaulu tantsuväljakutse. "Meil on sellesse tantsu ikkagi ka omalooming sisse integreeritud," selgitas Montes.