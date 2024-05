Pesast välja kukkunud linnupoegi joota ei tohi

Katrin Idla Eesti Metslooma Ühingust rääkis, et kui vähegi võimalik võiks ette jäänud linnupesa paigale jätta ning toonitas, et koorumata munadega pesasid võib teisaldada ainult keskkonnaameti loal. Pesast välja kukkunud suletud pojad tuleb saada sooja ning neid mitte mingil juhul joota ei tohi.

Kevad on täies hoos ja meie tiivulised kaaselanikud tegutsevad aktiivselt pesaloomega. Tihti valivad linnud pesapaigaks meie jaoks kummalistest kohtades, mis paneb inimesed keerukasse olukorda, sest tihti ei osata linnupesaga midagi peale hakata.

Kui inimene märkab näiteks oma rattakorvis või mõnes muus ebatavalises kohas linnupesa, siis võib lasta sel ka lihtsalt olla. "Laske sellel linnul toimetada. Ta on ikkagi pesa jaoks valinud enda jaoks parima koha," rääkis Idla "Vikerhommiku" stuudios.

Kui ebatavaline pesakoht jääb inimesele siiski ette, saab pesa teisaldada, aga üldjuhul siis, kui pojad on juba koorunud. "Munadega pesasid me ei teisalda. See toimub ainult keskkonnaameti loaga. Aga kui pojad on koorunud, on võimalik pesasid hädavajadusel teisaldada. Kui seda hädavajadust ei ole, siis soovitan lasta rahulikult lindudel suureks kasvada," sõnas Idla.

Kui inimene avastab linnupesa ebamugaval ja kiirel hetkel, siis võib julgelt metslooma ühinguga ühendust võtta. "Uus pesa koht peaks olema võimalikult vana pesakoha lähedal, mitte kuskil kaugel. Võiks olla ka enam-vähem samal kõrgusel," selgitas Idla. Metsloomi käsitledes oleks hea panna kätte ka kindad.

Idla sõnul on nad andnud näiteks nõu, kuidas tõsta ümber linnupesa, mis on tehtud auto kapoti alla või lausa auto sisse. "Auto puhul leidsime sellise lahenduse, et läheduses oli vana logu auto, kuhu pesa ümber tõsteti," naeris Idla.

Praegusel ajal teevad pesa ka pääsukesed. Kuna pääsukesed kasutavad pesade tegemiseks muda, siis selleks, et pääsukesed räästa alla koha leiaksid, soovitab Idla niisutada porilompe, et pääsukestele niisket muda jaguks.

"Pääsukeste pesade puhul on need lihtne ka tagasi panna, kui need alla kukuvad. Tõsta näiteks korvi sisse ja panna samale kõrgusele. Või siis mingi karbi sisse. Nii saab pääsukeseema oma pojad väga edukalt ikkagi üles kasvatada," lisas ta.

Linnupoegade aitamisel puhul kehtib reegel, et kui poeg on sulgedeta ja maas, siis ta vajab väga kiirelt abi. "Pihku võtta, kohe sooja viia, sest kõik sellised karvutud või sulitud loomapojad jahtuvad väga kiiresti, isegi kui on 20+ kraadi ja inimesele tundub väga soe," rääkis Idla. Leitud poeg tuleks võimalusel pessa tagasi tõsta. Kui ei ole võimalik, siis helistada ja küsida abi. Sellisel juhul vajavad linnupojad ka kunstlikku toitmist, aga väga oluline on meeles pidada, et linde ei tohi joota.

"Neile ei tohi anda noka sisse vett, ammugi mitte piima, mida inimesed loomapoegadele andma kipuvad. Piima ei tohi anda mitte ühelegi metslooma- või linnupojale. Mitte kellelegi. Kui linnupojale vett anda, läheb see otse hingetorru ja nad upuvad ära," hoiatas Idla.