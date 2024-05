Estronaudi konkurss otsib koolinoorte seast Eesti esimesi astronaute

Kõik kolm tüdrukut unistavad kosmonaudiks saamisest. Potentsiaalset üksildust seejuures ei peljata. "Võib-olla sa tunned ennast üksi, aga samas see tundub jälle hästi ühtsena, näiteks, kui suur seotus sul on maapealse tiimiga, kes sind aitavad kosmoses või kõik su lähedased maa peal. See pigem justkui seob," arvas Kaju.

Kaju tõi välja, et kui varem on tema klassikaaslased unistanud, kas õpetaja või loomaarsti elukutsest, siis nüüd on tänu ta ema veetud tüdrukute tehnoloogiaringile Unicorn Squad avardunud tema koolikaaslaste silmaring.

Ka Leene Martoja on Unicorn Squadis osalenud. Varem oli ta tehnoloogiringis ainuke tüdruk. "Ma ei lasknud ennast segada, et seal olid ainult poisid, vaid tegelesin sellega, mis mulle tegelikult meeldib," sõnas ta.

Estronaudi konkursil osaleb 50 noort inimest vanusevahemikus 13–19, kellest augusti lõpuks valitakse välja 10 võistlejat, kes saavad minna Prantsusmaale paraboollennule ja kogeda kaaluta olekut. Konkursi eesmärk on motiveerida noori valdkonda õppima minema ning edendada Eestis süvatehnoloogia arengut.

Eva Nora Notton on Estronaudi konkursil enda ootuseid juba ületanud. "Mul on tunne nagu ma oleks juba võitnud. Ma olen nii palju treeninud ja õppinud ning lugenud."

Kaju võlub kosmose juures tema suur avarus. "Sa kunagi ei tea, mis kõige kaugemal on," sõnas ta. "See on nii lõputu ja müstiline paik. Kui maailmaga peaks midagi juhtuma, siis see on see koht, kuhu me vaatame, et kuidas jätkata," lisas Notton.

Kajul oli eelmisel aastal võimalus kohtuda ka Eesti juurtega USA astronaut Nicole Aunapu Manniga. "Ta kindlasti innustas. Ta rääkis väga detailselt, mis tunne oli kõrgele õhku tõusta."

Tänaseks on noortel läbitud kolm etappi, kaks seisab veel ees, järgmine neist Eesti Lennuakadeemias.