Joonatan Nõgisto: Motown ei tähenda lihtsalt plaadifirmat, vaid muusikažanri

"Hommik Anuga" saates olid külas muusikalise projekti The Motown Sound liikmed Priit Võigemast, Alika Milova ja Joonatan Nõgisto. Projekti eestvedaja Joonatan Nõgisto sõnul annab 60ndatel edu kogunud Motowni plaadifirma toodetud muusika mõjusid tänapäevalgi tunda.

Eelmise sajandi teise poole muusika on Alika sõnul talle alati kuidagi lähedasem tundunud. "Ma olen kasvanud üles muusika peal, mis tuleb 80-70ndatest. Mul on väga hea meel, et ma saan selliseid projekte teha," sõnas ta.

Motown on lühend sõnapaarist Motor Town, mis oli kunagi Detroitist pärit mootorifirma. "50ndate lõpus tahtis Berry Gordy hakata muusikaga raha teenima, leidis muusikud ja hakkas hitte kirjutama. Nad olid nii edukad, et tänapäeval Motown ei tähenda lihtsalt plaadifirmat, vaid muusikažanri, stiili," tutvustas Nõgisto soul'i ja RnB maigulist muusikat.

Plaadifirma alla kuulusid näiteks sellised artistid, nagu Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, The Temptations. Tegu oli seejuures esimese afroameeriklastele kuulunud plaadifirmaga. "Mis muutus Motowniga, oli see, et nad suutsid selle maha müüa ka valgele publikule. See segregatsioon, mis oli Ameerika popmuusikas olnud, et valged kuulavad üht muusikat ja mustanahalised teist, siis Motowni idee oli see, et meil on universaalne popmuusika," rääkis Nõgisto.

Võigemast tõi välja, et pidevalt kordub põlvkonnast põlvkonnani muster, kuidas räägitakse, et kunagi oli muusika parem. "See on asjade loomulik käik, aga asja tuum jääb ikkagi samaks. Need laulud, mis on head, need jäävad igal juhul, ka need, mis kirjutatakse tänapäeval," märkis Võigemast.

"Hommik Anuga" stuudios esitati Marvin Gaye and Tammi Terrelli poolt kuulsaks lauldud "Ain't No Mountain High Enough".