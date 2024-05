Priit Võigemast: Eesti Raadio Meeskvartett üksteisel ikka hambaid kurku ei löönud

Muusikalises suvelavastuses "Rohelised niidud" tuuakse publiku ette legendaarse Eesti Raadio Meeskvarteti lugu. Lavastaja Priit Võigemast sõnas "Hommik Anuga" saates, et kunagi ei tohi tõel lasta head lugu ära rikkuda.

Lavastuses astuvad üles Priit Strandberg Eri Klasina, Kalle Sepp kui Arved Haug, Priit Võigemast Kalju Terasmaana ja Mait Malmsten Uno Loobina. Jan Uuspõld mängib Emil Laansood, Bruno Lukki ja veel teisi kõrvaltegelasi.

Meeskvarteti kehastamise ülesande kõrgusel olemise üle Võigemast ei muretse. "Selle peale ei tasu pingsalt mõtelda, kui suured need kingad on. Tuleb lihtsalt tegutseda. Harjutamist, pusimist ja õppimist on kindlasti väga palju. Meeskvartett kõlas haruldaselt hästi, nende hääled sobisid suurepäraselt kokku," ütles ta.

"Nad olid profid pillimehed ja laulma utsitas neid üldsegi Uno Naissoo. Kuigi nad laulsid enne ka erinevates koosseisudes. Nagu tippmuusikutele kohane, siis nad kõik olid sajas erinevas projektis. See oli ka üks põhjus, mis neile lõpuks saatuslikuks sai, et lihtsalt ei leitud enam aega, et kvartetiga proovi teha," lisas Võigemast.

Kalle Sepa sõnul kõlavad kvarteti laulud siiamaani kõikjal. "Eile käisin ühe kooli kevadkontserdil ja palun väga, tuleb noorte meeste kvartett ja esitab "Rohelised niidud". Mitte midagi pole muutunud, lood on täpselt samad. See on ajatu muusika," märkis ta.

Priit Strandberg on olnud suur koorimuusika austaja. "Kuna nad laulsid mitmehäälset muusikat, mis mulle väga meeldib, siis ma olen nende tegemistega kursis olnud. See on muusikaliselt väga äge laulda ja just saavutada seda kokkukõla."

Omavahel ideaalse kokkukõla saavutamiseks tegi meeskvartett palju proovi ning kasutas konaruste lihvimiseks ka salvestustehnikat. "Nad oli täiesti omast ajast eest, sest tänapäeval on ju lindistamine põhivahend, kuidas lauljad ja muusikud ka arenevad," märkis Strandberg.

Kvarteti kohta on ikka ringelnud skandaalseid lugusid, näiteks Eri Klas ja Uno Loop polevat ühte ruumi ära mahtunud ja Loop lahkunud proovist ukse paukudes. Suvelavastus "Rohelised niidud" on Võigemasti sõnul siiski suuremal jaolt fiktsioon. "Kunagi ei tohi lasta tõel ära rikkuda head lugu. Nad üksteisel ikka hambaid kurku ei löönud ja sellise tüliga laiali ei läinud," sõnas Võigemast.

"Rohelised niidud":