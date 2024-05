Karl-Erik Taukar: ühegi klišeeta popmuusikat pole olemas

Karl-Erik Taukar on oma karjääri jooksul pälvinud igasuguseid preemiaid, alates Eesti seksikaima mehe tiitilist emakeele sõbra auhinnani välja. "Emakeele õpetajate selts, mingil veidral kombel kõiki Eesti literaate arvestades, leidis, et mina olen väärt emakeele sõbra preemiat." Taukar laulab eesti keeles, kuid on välja mõelnud ka uue sõna "tutske", mis tähendab tõhusat ja lahedat värki. Valged tutske sokid kinkis Taukar Anu Välbale stuudios ka sünnipäevaks.

Karl-Erik Taukar on 35-aastane, kuid keskeakriisi ta enda sõnul veel ei põe. "Mootorratast pole, sportautot pole, võib-olla tulevad alles. Porsche ostmiseks peab olema vähemalt 40," sõnas ta.

Siiski mõistab Taukar, et keskeakriis võib avalduda ka teisiti. "Sa nendid, et mingi uus generatsioon ilgelt lahedaid vendi tuleb peale ja sa adud, et sa oled neist vanem," sõnas Taukar ja lisas, et näeb seda näiteks stuudios muusikat tehes. "Ma olen alati arvanud, et meie oleme need kõige lahedamad tegijad, siis vaatad vahepeal, et tuleb kõrvaltoast ka ikka päris head purakat," tunnistas ta.

Kui noore inimese ainuke eesmärk on hästi elada, siis Taukar talle muusiku karjääri ei soovitaks. "Ta ei ole kindlasti garantii. See on ainult nendele, kel on meeletu tahe seda teha. Neile avanevad need head kaardid lõpuks."

Taukar tunnistas, et ka tema on enda tiimiga erinevaid AI-programme muusika tegemisel katsetanud. "Sa saad võib-olla mingi mõttejärje kätte, aga siis sa pead hakkama ise produtseerima ja kirjutama, sest need meloodiad on natuke liiga klišeed veel, sest ainus inspiratsioon AI jaoks on ju inimeste loodud looming."

Taukar andis läinud nädalal välja uue singli "Cuba libre". "Ma arvan, et päris ilma ühegi klišeeta popmuusikat pole olemas, sest see annabki äratundmisrõõmu, mida me kõik tahame. Muidugi see peab ka midagi uut tutvustama, aga ilma klišeedeta popmuusikat vist päris olemas pole."

Eurovisiooni Taukar ei jälginud ning on võidulugu kuulnud üksnes "Ringvaates" kõlanud Bedwettersi esituses. "Ma ei ole endale lubanud, et ma iialgi enam ei osale Eesti Laulul. Kui on hea lugu, millega endal on õige tunne, siis ma võiks Eesti Laulul osaleda küll. Aga mul on üha raskem aru saada, milline on see lugu, mida Euroopa ootab. Kindlasti pole see enam ammu see, et tuleb hea laulja ja laulab head laulu."

"Hommik Anuga" stuudios kõlas Karl-Erik Taukari ja bändi esituses Taukari uus suvine singel "Cuba libre".