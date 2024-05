Vaata uuesti: kontsertetendus "Suudlev Tartu"

"Üks tähtsamaid, kuid ka keerulisemaid oskusi on tunda, mõista ja väljendada armastust. Tartu on linn, kus see peab olema võimalik kõigile. "Suudleva Tartu" kontsertetendus tõestas, et Tartu on nooruse, armastuse ja hoolivuse linn, kus kõik on teretulnud," on Tartu 2024 loovjuht Kati Torp veendunud.

Eestit Eurovisioonil esindanud lugude vahel esilinastus humoorikas miniseriaal, mis viis kultuuripealinna mõistatuslikku "suudlemisepideemia" keskmesse. Küsimusele, miks Tartus on hakatud arusaamatult palju suudlema, lahendust otsima asunud noored teadlased esmalt aga vastust ei leidnud. Lõpuks selgus tõsiasi, et Tartus on inimesed lihtsalt õnnelikud.

"Muusikalist kontsertetendust saab pidada mitte ainult Tartu, vaid ilmselt ka Eesti levimuusikajaloos erakordseks sündmuseks, sest lavale astus ühel kontserdil suurem osa Eestit Eurovisioonil esindanud artistidest," ütles kontsertetenduse lavastaja Ain Mäeots. "Meie eesmärk oli teha üks kõige paremas mõttes rahvalik kontsert väga kihvtide visuaalidega," lisas lavastaja.

Mitmete Eesti lemmikartistide kõrval astusid Tartus üles palavalt armastatud Victor Crone (Rootsi) ja külla tuli Thomas Neuwirth, artistinimega Conchita Wurst, kes võitis Eurovisiooni lauluvõistluse Kopenhaagenis kümme aastat tagasi lauluga "Rise Like a Phoenix".