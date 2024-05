Video: 5miinust pani Tartus eurolaulikud Veissonit tantsima

"Eurovisioonil oli väga lõbus, kuid nüüd oleme tagasi Eestis ja tavarutiinis! Eurovisioonil saime küll 20. koha, kuid eriti hea meel on selle üle, et oleme terve nädala olnud Spotifys topis," rääkis nädala eest Malmöst saabunud Estoni Kohver.

Puuluup andis laupäeval kontserdi Kaberneemes ning kultuuripealinna ei jõudnud, kuid publik sai Veissonit tantsida sellegi poolest. Puuluubi liige Marko Veisson on öelnud, et lauluga koos olev tants on 19. sajandi teise poole populaarsem seltskonnatants.

Räppar Estoni Kohver tõi välja, et kõik koosseisu 5miinust liikmed on üles kasvanud Tartus. "Käime Tartus regulaarselt ja vist pole ühtegi tänavat, kus me poleks käinud. Olime Tartus juba sõbrad enne, kui me bändi hakkasime tegema. Tartu on meile väga tuttav!" lisas Kohver, kelle üks soov oli Tartus Sõpruse silla all korraldada ka "Rämmari pidu", kuid mis praegu veel plaanitava silla remondi tõttu ära jäeti.