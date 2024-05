Narvas algas kooliteatrite festival

Läänemaa ühisgümnaasiumi lavastuses tahab kohaliku bussipeatuse kuningas ja sotsiaalmeedia valitseja veelgi kuulsamaks saada ja tippu jõudmiseks peab kasvõi kuule lendama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üpriski tavaline. Ma arvan, et kui te teete Instargami, TikToki, Snapchati lahti, te näete kohe mingisuguseid stoorisid ja videoklippe erinevatest noortest. Üritatakse kehastada ennast kuidagi teiseks inimeseks ja seeläbi kuidagi olla mõjuvõimas," ütles näitleja Janar Voorel.

Läänemaa ühisgümnaasiumi lavastuses osaleb 30 inimest. Laval on laulud, tantsud ja keerukad videolahendused.

"Mõned otsivad uuenduslikke lahendusi, mõned jäävad klassikalise vormi juurde - nii, kuidas noored ise välja kannavad ja tahavad. Ma arvan, et kõik töötab. Millal veel kõike proovida, kui mitte praegu, kui nad on noored," ütles lavastaja Kai Tarmula.

Rõngu põhikooli trupi lavastus on kooliteatri klassika. Tegevus toimub klassiruumis ja lapsed on valiku ees, mida teha kui õpetajad streigivad.

"Kuna lapsed olid selle streigi nii-öelda ühed mutrikesed, ehk siis kõik, mida täna laval näha oli, et nad elasid õpetajatele kaasa ja tahtsid, et see streik kannaks vilja," lausus autor ja lavastaja Erle Mägi.

Noortele näitlejatele teater meeldib.

"Tahaks midagi muud ka teha, peale selle ekraanis istumise," sõnas näitleja Kristofer Leesik.

Kõige raskem töö on festivali žüriil, kel tuleb ühtekokku vaadata ja hinnata pea 30 lavastust.

"Ei saa ju hinnata kooliteatrit sama mõõdupuu järgi. Ma vaatan rõõmu, et kui tore lastel endal on laval olla. Kui neil on endal hea, kui nad ise tahavad seda teha, selle pealt. Selle pealt tuleb hästi palju," ütles žürii liige Madleen Maria Kirja.

Festivali kooliteater 2024 laureaadid selguvad pühapäeval Vaba Lava Narva teatrikeskuses.