Kadri Hinrikus: erinevused võivad olla väga toredad

Lastekirjanik ja endine ajakirjanik Kadri Hinrikus sõnas saates "Hommik Anuga", et lähtub raamatuid kirjutades põhimõttest, et laps saaks lugeda elust, millega ta suhestub, mis teda reaalselt ümbritseb.

Hinrikus on tänaseks avaldanud 19 raamatut, neist värskeim tänavu ilmunud "Taksi ja Dogi suvi". Oma noorte lugejatega käib Hinrikus ka kohtumas. "Ei lähe vist mitte ühtegi kohtumist, kus ei küsita, kui vana ma olen. Ja siis, kui ma ütlen, läbib saali selline kahin ja hakatakse silmi pööritama, et selline saurus ikka elab veel. Üldiselt lapsed arvavad, et lastekirjanikud on ju surnud, see tuleb neile üllatusena," muigas kirjanik.

Näiteks on lapsed küsinud ka, kui palju Hinrikusele kirjutamise eest makstakse. "Minu teada enamus lastekirjanikke ja üldse kirjanikke käib ikkagi tööl ja nad kirjutavad oma raamatuid töö kõrvalt. Selleks, et lasteraamatutest ära elada, peaks sa nagu kahurist tulistama kogu aeg uusi asju."

Hinrikus kirjutab lasteraamatuid, kuna talle meeldib kirjutada. "Mulle on alati meeldinud lugeda ja koolist peale meeldinud kirjutada. See on tore, kui sa tunned, et sa mõnesse loosse või tegelasse suudad elu sisse puhuda," sõnas ta.

Inspiratsiooni ja ideid ammutab Hinrikus nii teistest raamatutest kui ka elust enesest. "Mul on tunne, et lapsel on ennast lihtsam samastada nende raamatute tegelastega, kes talle on lähedased. Ajad on ju muutunud. Kui kunagi oli tõesti klassikaline eesti perekond ema, isa ja kaks last, siis see ei ole enam nii klassikaline mudel."

"Ma püüan enda raamatutes rääkida sellest, kui olulised on su sõbrad, leida ja hoida sõpra. Kui me kogeme, et mõni on liiga teistmoodi laps või liiga suur erinevus on inimeste vahel, siis see ei pruugi olla põhjus narrimiseks, kiusamiseks või vihkamiseks. Erinevused võivad olla just väga toredad ja ma kirjutan sellest eneseleidmisest ja -otsingutest."

Enda sõnumi edasiandmisel on Hinrikuse sõnul sõnade valik väga oluline. Ühelt poolt tuleb käia kaasas keele arenguga, aga samas pikkida sisse ka sõnu, mida võib-olla igapäevaselt ei kasuta. "Las ta siis natuke nuputab ja küsib või hakkab uurima ja saab oma sõnavarasse äkki uue sõna," selgitas Hinrikus.

Endaga kannab Hinrikus endiselt kaasas 2009. aastal Aino Pervikult saadud sõnu. "Minu teine raamat "Kui emad olid väikesed" oli kulka nominent ja samal aastal oli nominent ka Aino Pervik, kes sai ka laureaadiks. Kui üritus oli mõnda aega kestnud, siis tuli Aino Pervik minu juurde ja ütles: "Kadri, kirjutage tingimata edasi." See lause on mulle jäänud meelde ja ma olen selle lause eest ülimalt tänulik. Ma arvan, et see andis mulle väga palju julgust ja usku enesesse," meenutas Hinrikus.

