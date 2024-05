"Suudleva Tartu" kontsertetendus jõuab ETV vahendusel ka televaatajani

Maarja-Liis Ilus, Ivo Linna ja Uku Suviste rääkisid proovide vaheajal, et laupäevane ilm on rahvalikuks suurpeoks ideaalilähedane ja ka kõigi esinejate ootused on kõrged. "Kontsertetendus tuleb võimas. Kui kultuuripealinn Tartu on esmakordselt suutnud kokku tuua sellise unistuste seltskonna ja sellise kontserdi, siis on see suur asi – tõeliselt suur asi, mille üle võib õigustatult uhke olla!" rääkis Ivo Linna.

Maarja-Liis Ilus, kes käis koos Ivo Linnaga 1996. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Eestit esindamas, kinnitas samuti, et ootused on peaproovi järel kruvitud kõrgele. "Peaproovi publik oli imeline ja olen kindel, et ka laupäeval tuleb suurepärane õhtu, kus publikule saab osaks ajareis läbi kolme aastakümne parimate eurohittide."

Uku Suviste lubas publikule ka mitmeid üllatusi. "Kõigile, kellele meeldib suudelda või hea muusika, tulge kohale, te ei pea kahetsema," jäi Suviste salapäraseks.

Kontsertetendusel kõlavad Eesti ja Euroopa tuntud eurolaulud, mis jutustavad Tartu, Eesti ja Euroopa lugu. "Muusikalist kontsertetendust saab pidada mitte ainult Tartu, vaid ilmselt ka Eesti levimuusikajaloos erakordseks sündmuseks, sest lavale astub ühel kontserdil suurem osa Eestit Eurovisioonil esindanud artistidest," ütles kontsertetenduse lavastaja Ain Mäeots.

Eesti artistidest astuvad püünele Liisi Koikson, Lenna Kuurmaa, Koit Toome, Hanna-Liina Võsa, Jaanika Sillamaa, Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland, Laura Põldvere, Elina Netšajeva, Birgit Sarrap, Getter Jaani, Elina Born, Robin Juhkental, Alika Milova, Uku Suviste, Juhan Uppin ja Stig Rästa.

Eesti Eurovisioonil osalemise 30. aastapäeva tähistamise puhul tuleb Tartusse ka väliskülalisi. Lisaks eestlaste poolt palavalt armastatud Victor Cronele (Rootsi) on külla tulemas ka Thomas Neuwirth, artistinimega Conchita Wurst, kes võitis Eurovisiooni lauluvõistluse Kopenhaagenis kümme aastat tagasi lauluga "Rise Like a Phoenix".

Tartu 2024 loovjuhi Kati Torpi sõnul on Neuwirthi osalus mitmes mõttes märgiline. Laulja on pärit Ülem-Austriast, kus Bad-Ischl linn kannab tänavu koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

Korraldajad möönavad, et Raekoja plats pole kummist ning kõik kohale tulnud huvilised ei pruugi head vaatekohta leida. Seetõttu soovitab korraldaja tulla kohale aegsasti enne kontserdi algust või planeerida kontsertetenduse vaatamist Eesti Televisiooni otseülekandest.

Otseülekanne kontsertetendusest algab kell 21.35 ETV-s. Kell 20.30 jõuab eetrisse ka ETV eelsaade "Enne suudlust Tartus".