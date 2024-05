Anu Välba: sünnipäevaüllatus oli minu jaoks kehaväline kogemus

Anu Välba rääkis Raadio 2 saatele "Hommik!", et sünnipäevaüllatus oli tema jaoks kehaväline kogemus. Tema sõnul on tele suur meeskonnatöö, kus ühiselt tehes sünnivad asjad. "Üksinda olen ma väsinud, kurb, vaikne ja küürus inimene," muheles Välba.

"Olen väga liigutatud, ma ei ole sellest šokist toibunud, sünnipäev on kestnud juba üle nädala, aga mulle ei ole kõik toimunu veel päriselt kohale jõudnud. Iroonia on selles, et ma plaanisin oma sünnipäeva tähistada äärmiselt tagasihoidlikult, ütlesin kõik intervjuud ära, ma ei ole andnud mitte ühtegi intervjuud kui välja jätta armas kolleeg Marko Reikop, kellega meil oli üks ammune kokkulepe, millest ma kahjuks ei saanud taganeda," ütles Anu Välba, kes sai 50. sünnipäevaks suure üllatuse osaliseks, kui sõbrad ja kolleegid tegid talle uhke juubelitervituse.

"Ma olen rabatud sellest sünnipäevatervitusest, ma ei teadnud sellest midagi, olen kohutavalt tänulik kõikidele kolleegidele, kes selle väga salajaselt ette valmistasid, nii et ma sain sellest üllatusest teada, kui pühapäevane saade hakkas lõppema. See on kehaväline kogemus ja ma ei julge ikka veel uskuda, et selline asi toimus."

Sünnipäevaks valmistas Anu armas ema traditsioonilisi lihapirukaid. "Mul on väga kurb meel seda öelda, aga mina kahjuks ei ole pärinud oma ema suurepärast annet süüa teha ja ma ei oska lihapirukaid küpsetada."

Välba meenutas oma telekarjääri algust ja ütles, et kuna ta tahtis telesse tulla, siis ta lihtsalt tuli telemaja uksest sisse ja ütles, et siin ta nüüd on. "Ja enam ära ei läinud, nii et mingi kinnisidee mul on olnud. Mul on olnud õnne ja ma olen selle üle väga tänulik."

Kuna ta kartis televisiooni ilma saateta tulla, siis mõtles ta välja aeroobikasaate, sest talle tundus, et sellist saadet tele-eetris veel ei ole. "Iroonia on aga selles, et ma olen osalenud aeroobikasaates, kui ETV eetris oli hommikuprogramm, mida tegid Reet Oja, Andres Raid, Marko Reikop ja mitmed teised ning saates oli võimlemise rubriik, kus me kõik roheliste dressidega võimlesime," meenutas Välba oma telekarjääri algust.

"Mul ei ole elus olnud metsikut esinemisvajadust, aga ma olen väga armastanud televisiooni. Kõik saated olen ma ära vaadanud, mida vaadata andis. Kuna mul oli kõva hääl ja ma ikkagi olen Tori koolist pärit, kus oli vähe lapsi ja kõva häälega lapsed saavad esinema, siis ma oma esinemisvajaduse sain koolis igati rahuldatud ja mul polnud sellist tunnet, et mind pole märgatud ja lava peale torgatud."

Poliitikasse on Välbat kutsutud üks kord kunagi ammu.

Kurvemaid hetki meenutades ütles Välba, et "Hommik Anuga" saate jooksul on olnud ka hetki, kus neljapäeval on intervjueeritav elus ja saade on kenasti salvestatud, aga elu on teinud selliseid pöördeid, et see inimene pühapäeval enam elus ei ole. "Kümne eetrisoleku aasta jooksul on absoluutselt kõike ette tulnud."

Välba jaoks on tele suur meeskonnatöö, kus ühiselt tehes sünnivad asjad. "Üksinda olen ma väsinud, kurb, vaikne ja küürus inimene."

Telemajas liigub aeg kiiremini aga Välba arvates liigub aeg kiiresti igal pool, kui sa teed oma tööd kirega, sest siis ei pane aja möödumist tähelegi.

"Mul on tegelikult teine eriala ka, enne teletööd õppisin ma hotellitöö organiseerimist. Kui ma ei töötaks televisioonis, siis ma ehk töötaksin mõnes hotellis administraatorina," naeris Välba. "Iseennast ja elu ei tohi liiga tõsiselt võtta. Aga see ei ole iseenesestmõistetav, et ma saan eetris olla, see on ainult tänu vaatajatele."