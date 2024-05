Haljastaja: amplile tuleb iga kastmiskorraga anda ka väetist

"Väga oluline on teadmine, kuhu tahad ampli riputada, kas päikese kätte või varjulisemasse kohta. Päikest ei karda näiteks petuunia, raudürt, pelargoon, varjulisemat kohta tahavad bacopa, lobeelia ja begoonia," õpetas Kanepi Aiandi haljastaja Marit Vahtramäe, millest alustada, kui soovid ise lilleampli valmistada. "Tuulisesse kohta sobivad raudürt ja tiiviklill, mis taluvad väga hästi tuult."

Vahtramäe sõnul on taime kasvust juba näha, kui palju taimi ühte amplisse võiks panna. "Petuuniad on suuremad, neid võiks olla kaks tükki ühes amplis, raudürti ja tiiviklille aga kolm ühes amplis, sest need on väiksemad."

Kui panna ühte amplisse väga lopsaka ja väga kompaktse kasvuga taimed, siis lopsakam lihtsalt sööb väiksema taime ära.

Kui ise amplit tegema hakata, tasuks Vahtramäe sõnul võtta topeltpõhjaga ampel. "Siis jääb põhja alla veereservuaar, mis oluliselt lihtsustab ja vähendab taimede kastmist," lisas Vahtramäe.

Kuidas aga kontrollida, kas ampel vajab vett? "Kui amplit kergitada, ja see on kerge, siis tahab vett, aga kui ampel on tõstes raske, siis ei ole veel vaja kasta. Alati võib ka sõrme mulda pista. Hea oleks ampleid kasta hommikuti ja õhtuti, aga mitte keset päeva, sest siis hakkab vesi juuri pigem küpsetama.

Ampel vajab kasvatamiseks lisaks veele ja päikesele ka toitu ehk väetist. "Amplile tuleb iga kastmiskorraga anda ka väetist. Väga hästi sobib selleks suvelillede kastmisväetis, mida müüakse isegi toidupoodides. Seda tuleb vee sisse panna ja sellega taimi kasta."