Avamaale sobiv Siberi tomat ei karda tuult, vihma ega tormi

Kingumäe talu perenaine Tiia Klimov jagas "Terevisioonis" tomati kasvatamise nippe ja ütles, et tema lemmiksort on Siberi tomat, mille võib istutada avamaale, taim on väga dekoratiivne ja ei karda tuult, vihma ega tormi.

Kingumäe talu perenaine Tiia Klimovi sõnul võib Siberi tomat kasvada väga karmides tingimustes, tal ei olegi piiranguid. "Siberi tomat kannatab tuult, tormi ja vihma. Taim on väga ilus, tal on pitsilised lehed, mis täiesti erinevad teistest tomatitest. Kui õue maha istutada, tuleb talle ruumi anda. Vili ei ole väga suur, 60-80 grammi, aga tomatid on väga maitsvad. See on nagu aiailu."

Klimovi sõnul selle sordi kasvatamisel ohte ei olegi. "See on väga vana sort, Siberi tomati sorte on teisigi, on ka suureviljalisi tomateid, aga teised taimed ei ole nii ilusad ja dekoratiivsed. Siberi päritolu tomatite seemne sain ma ühe vanamemme käest ja meil on see edasi läinud."

Tomatite kasvatamisel on üks vana hea nipp. "Tehakse auk ja pannakse sinna räim, sest tomat vajab fosforit. Tomati võib istutada väga sügavale maa sisse, seda tugevam taim tuleb. Kasvuhoonet tuleks väga palju tuulutada, tomatid tahavad tuult," õpetas Klimov.

Tomati maitse sõltub ikkagi sordist.