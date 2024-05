Karulaugu kasvatamiseks läheb vaja kannatlikkust ja aega

30 aastat karulaugu kasvatamisega tegelenud Ene Arikainen rääkis "Terevisioonis", et karulaugu kasvatamiseks on vaja kannatlikkust ja aega ning taim tahab kindlasti varjulist kasvukohta.

"Piibelehel on üks vars, aga lehti selle küljes on mitu, karulaugul on üks vars ja üks leht. Karulauku kergelt muljudes on tunda küüslaugu lõhna," õpetas piibelehel ja karulaugul vahet tegema Ene Arikainen, kes on karulaugu kasvatamisega tegelenud 30 aastat ja kirjutanud sel teemal ka raamatu. "Mul on kolm vagu kartuleid ja neli vagu karulauku."

Arikaineni sõnul on karulaugu kasvatamisel vaja kannatlikkust ja aega. "Karulaugu jaoks tuleb otsida varjuline kasvukoht. Mul on taimed kuuseheki varjus, ta ei taha päikest. Taim tuleb potist välja võtta ja ettevaatlikult maha istutada, siis on lootust, et õied lähevad lahti ja saate taimelt ka seemneid. Karulauk teeb isekülvi."

Karulaugu seeme peaks olema värske, poest ostetud seeme ei idane, sest seeme on läbi kuivanud. Sügisel külvates võib taim idaneda alles järgmiseks kevadeks, aga selleks võib mitu ka mitu aastat minna. Värske seeme tuleb Arikaineni sõnul kohe maha külvata. "Karulaugul on ka õied söödavad. Juuli alguses on seemned valmis ja siis ta kaob ära."