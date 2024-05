Mari Jürjens: ka kõige kurvemates hetkedes on midagi ilusat

"See on tore, missuguseid muljeid me võime üksteisele peegeldada ja jätta. Ma olen ise ennast pidanud melanhoolsema meelelaadiga inimeseks," tunnistas Jürjens, kuid lisas, et ta on ikka rõõmus ka.

Margus Saare hinnangul on Jürjens mõnes mõttes hea tuju etalon. "Isegi, kui ta on kurblik või hakkab sõpradest laulu laulma, siis on ikka selline hea naeratus," sõnas ta.

"Ma olen seda alati tunnetanud, et ka kõige kurvemates hetkedes on midagi alati ilusat ka. Vastupidi ka, aga mitte miski pole lõpuni hästi raske ja kurb, vaid midagi on seal midagi helget," rääkis Jürjens.

Margus Saar rääkis, kuidas inimestele tuli üllatusena, kui ta erinevaid mängusaateid tegema hakates, et temas oli peidus ka rõõmus ja lõbus pool. "Paljud inimesed, kes olid vaadanud "Aktuaalset kaamerat" ütlesid, et on jõlehea saade, aga saatejuht on veider," naeris Saar. "Igas inimeses on rõõmsat poolt ja kurba poolt ja tõsist poolt," lisas ta.

"Kui ma varem arvasin, et rõõmus olemine tähendab, et inimene peab olema kogu aeg naeursuine ja lagistama naerda, siis nüüd ma ei arva, et see rõõm või õnnetunne peab olema alati suur häälega naer, vaid sisemine rahu, heaolu või teadmine sellest, kus ma parasjagu olen, kuidas ma ennast tunnen, miks ma ennast nii tunnen. Ka sellises kehvas olekus teadmine, miks ma ennast nii tunnen, tekitab tunde, et seda on võimalik lahendada ja ma alati tean, et lahendus on olemas. See teebki mind rõõmsaks," rääkis Jürjens.

Margus Saar tõi välja, et rõõm seisneb läheduses ja sõpruses. "Et sul on inimesed, kellega päriselt olla, päris jutte rääkida ja vahel põgeneda argipäevast kaugustesse minema, et saada uusi emotsioone."