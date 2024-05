Roelas avatakse pop-up tuletõrjemuuseum

Roela päästekomando vabatahtlik päästja Tuula Raidna rääkis "Terevisioonis", et muuseumiööl avatakse Roela pop-up tuletõrjemuuseumi uksed, kus lisaks kõigele muule saab uudistada erinevaid päästevahendeid, millega sada aastat tuld on tõrjutud.

"Kutsume kõiki 18. mail toimuval muuseumiööl Roela päästekomandosse külla, sest Roela vabatahtlikel päästjatel täitus tänavu jaanuaris 115. tegutsemisaastat ja meile tundus, et tahaks seda suuremalt tähistada," ütles Roela tuletõrje seltsi juhatuse liige Tuula Raidna.

Roela vabatahtlikke päästjaid inspireeris tänavuse muuseumitöö teema "Öös on vabadust", mis inspireeris neid kokku panema tuletõrje-temaatilist ekspositsiooni.

"Meie kõige suurem varandus kogu selle ekspositsiooni juures on üks meie vabatahtlik päästja Armin Tunkel, kes on Roelas tegutsenud juba väga pikka aega ja kes on saanud suure tahvlitäie tunnusmärke, esimesed neist juba tsaariajast, mida näitusel vaadata saab. Lisaks paljule muule näeb kohapeal ka igasuguseid erinevaid päästevahendeid, millega üle saja aasta tuld on tõrjutud."

Üks põhjus, miks Roela vabatahtlikud päästjad endale külla kutsuvad, on see, et soovitakse laiemalt tutvustada vabatahtlikku tööd ning kuidas päästekomando tegemistes soovi korral kaasa saaks lüüa.

Roela vabatahtliku päästekomando pop-up muuseumi uksed avanevad 18. aprillil.

