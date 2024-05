Igale aednikule tuleb kasuks aiapilates

"Tihti lõpevad aiatööd sellega, et selg valutab ja liigesed on kanged, aga selle vastu aitavad mõned lihtsad harjutused," ütles Pilatese õpetaja Britt Normet.

Kuna rehitsedes liigume jalgadel ja kaasa liigub kogu alakeha, siis võibki alustada sellest, et võtad reha kahe käega kõvasti pihku, seisad nii sirgelt kui saad ja sirutad käed pikalt enda ette. "Siis hakkad rahulikult kükitama, nii palju kui suudad. Võid ka minna täitsa alla ja toetada rehaotsa vastu maad. Reha ongi selleks, et aidata sind tagasi üles. Tee nii umbes kümme korda," õpetas Normet.

Normeti sõnul on seljavalu tihti tingitud sellest, et meie reietagused on väga pinges, puusad ei liigu, sest istume palju.

"Seejärel tee hästi suuri puusaringe, hoides endiselt reha kahe käega kinni, käed ette välja sirutatud. Kui alakeha on mõnusalt liikuma pandud, siis rehitsedes me ju kasutame väga palju ka õlavööd ja ülaselga. Selleks, et keha ülaosa lahti saada, võta reha ühte kätte ja siruta käsi enda ette, hoides reha õhus. Nüüd vii reha hoidev käsi ettevaatlikult üle pea taha, nii et reha on kõrgel õhus. Vahepeal vaheta reha hoidvat kätt. Siis võta reha mõlema käega kinni ja siruta üle pea. Samal ajal hinga rahulikult."

Normeti sõnul tuleb olla ettevaatlik, et harjutuse tegemise ajal aknaid sisse ei lööks ega naabrimehele rehaga pihta ei virutaks, sest sellest võib tulla pahandus.

"Nüüd oled aiatöödeks valmis, nii et ka su keha seda naudib," lisas Normet.