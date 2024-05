Eksperiment: kuidas meeldib elevant Carlile Elephants From Neptune'i muusika?

Tallinna loomaaias elav Aafrika elevant Carl on 42-aastane, neist 39 aastat on ta elanud Eestis.

Tallinna loomaaia ulukihooldemeister Erko Kiisel selgitas, et elevandid kuulevad muu hulgas helisid, mida inimesed ei ole võimelised kuulma, eelkõige just madalamaid toone. "Kui on piisavalt bassi ja madalamat heli, mis ka mööda maad liigub, peaks see kindlasti ta tähelepanu äratama," pakkus ta enne katse algust.

Enne kui Elephants From Neptune Carli ette astus, lasti elevandile Nublu lugu "Trammipark!!", mille peale loom oma saba paremale õhku tõstis. "See on asi, mida elevant tavakäitumises ei tee," kommenteeris loomaaia loodushariduse spetsialist Kätlin Kukebal. "See tähendas tal midagi," nõustus ka Kiisel.

Elephants From Neptune'i solist Robert Linna tõdes enne esinemist, et ta pole varem loomadele kontserti andnud. "Esimene mõte on muidugi see, et peaasi, et me looma kuidagi ei piinaks või talle ebamugavust ei tekitaks. Teisest küljest on muidugi teaduslik huvi: kuidas muusika elevantidele mõjub? See on päris huvitav," selgitas ta.

"Ma ei ole pikka aega enne kontserti nii pabinas olnud. Ma näen, kui pingsalt ta meid kogu aeg jälgib. Loodame, et temas on ikka rokipisikut," nentis trummar Jon Mikiver.

Elevant Carl oli esimene, kes kuulis bändi uut singlit. "Carl on suht kunn tüüp. Tema on see, kes näitab, kas pöial on üleval või all. Või on lont ülevalt või all. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb," märkis Linna.

Loomateadlaste soovitusel alustati eksperimenti vaiksema nivooga. Mida valjemalt bänd musitseeris, seda rohkem loomal muusikute vastu huvi tekkis ning lõpuks hakkas Carl päris hoogsalt lonti ja saba liigutama.

"Ta hakkas kaks korda lonti keerutama, see tähendab tegelikult sellist agressiivset asja, aga kuna ta lasi väga ruttu londi lõdvaks, siis me arvame, et see oli niisama. Talle jäi pigem positiivne või neutraalne mulje sellest," kommenteeris ulukihooldemeister Erko Kiisel pärast eksperimenti.

"Ma panin tähele, et Carlile meeldis valjem muusika. Talle meeldivad tegelikult suured autod ka – kui väike auto mööda sõidab, on ükskõik, aga kui suur auto, tuleb ta nurga tagant välja," tõi ulukihooldaja Marika Hiob välja.

"Tundus, et tema poolest võivad siin mängida küll," nõustus ulukihooldaja Merike Pullonen.