Pildid: suudlevate tudengite ümber kerkib esimest korda ajaloos lava

"Pea 30 meetri laiune ja kümne meetri kõrgune ehk raehoone katuseni ulatuv lavakonstruktsioon on läbi aegade suurim, mis Raekoja platsile kunagi tehtud ja sinna ära mahub," kirjeldas "Suudleva Tartu" tehniline juht Sten Arvi. "Lava kerkib suudlevate tudengitega samale tasapinnale, et Tartu kõige kuulsamad suudlejad lava keskele jääksid – nende suudlus mängib laupäevases šõus keskset rolli," lisas ta.

Kuigi lava kaalub ligi 75 tonni, ei ohusta see purskkaevu ega platsi kivisillutist, sest lavapõranda osa koos peale tulevate lauljate ja tantsijatega kaalub vaid kuus tonni, mis on näiteks uisuväljast hulga kergem. "Kõige õrnem osa ehk purskkaevu äär on kaitstud," rõhutas Arvi.

Lava valmib neljapäeva õhtuks ning laupäeval kõlavad suudlevate tudengite ümber Euroopas tuntud ja ka Eestis armastatud Eurovisiooni lood. Kontsertetendusega tähistatakse Eesti Eurovisioonil osalemise 30. aastapäeva.

Kontsertetendus algab kell 21.30 ja kulmineerub kell 23 Eesti ajaloo suurima ühissuudlemisega.

"Ühissuudlus võib olla romantiline suudlus, põsemusi sõbrale, embus või vanema musi lapsele. Suur eestimaalaste ühine lembehetk märgib avatust, inimlikkust ja lugupidamist. Soovime, et Tartus ja Eestis suhtutaks kõigisse hästi, hoolimata rahvusest, rassist, vanusest, soost ja maailmavaatest," Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.

Kontsertetendusel astuvad üles 2014. aasta Eurovisiooni võitja Conchita Wurst (Austria) ja Eestit esindanud Victor Crone (Rootsi), lisaks veel Liisi Koikson, Lenna Kuurmaa, Koit Toome, Hanna-Liina Võsa, Jaanika Sillamaa, Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland, Laura Põldvere, Elina Netšajeva, Birgit Sarrap, Getter Jaani, Elina Born, Robin Juhkental, Alika Milova, Uku Suviste, Juhan Uppin ja Stig Rästa.

Õhtuse kontserdi soojendab Raekoja platsil kell 16 üles laste Eurovisioon, kus noored lauljad ja tantsijad esitavad tuntud Eurovisiooni hitte.

Kontsertlavastusest teeb otse-ülekande Eesti Televisioon, mis algab laupäeval, 18. mail kell 21.35.