Pildid: algasid Eesti mastaapseima ajastudraama "Detektiiv von Fock" võtted

"Kolm aastat tagasi ühel heal päeval tuli minu juurde Üllar Saaremäe, et vaata kui ägeda raamatu ma leidsin ja kui kergesti tehtav see on," meenutas sarja produtsent Jevgeni Supin, kust tuli mõte teha ajastudraama, mille tegevus toimub erinevates mõisates. "See oli raamatusari "Sagadi paruni mõrvalood", mille kirjutas ajaloolane ja Sagadi muuseumi direktor Ain Kütt."

Supini sõnul toimub tegevus kõikides päriselt eksisteerinud mõisates. "Tegelastel on kõikidel õiged perekonnanimed, ainult eesnimed on muudetud, välja arvatud von Fock, kelle puhul kasutame õiget ees- ja perenime."

See on ajastudraama, aga ka krimipõnevik, mida omakorda läbib punase niidina armastusliin.

Uue teleseriaali "Detektiiv von Fock" võtted Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Seriaali võttegrupis on 120 inimest

Tegemist on Eesti-Itaalia-Läti-Saksmaa koostööprojektiga ning seetõttu tulevad ka tiimid erinevatest riikidest. "Kostüümikunstnik on Itaaliast ja enamik kostüüme tulevad sealt. Lätist tuleb meie tehniline meeskond ja peakunstnik. Saksamaalt on üks sarja stsenarist, Lilian von Keudell, kes ka ise on pärit aadlike suguvõsast ja seega ajastuga väga otseselt tuttav. Teine stsenarist on Leana Jalukse Eestist. Sarja meeskonnas on 50 tehnilise meeskonna liiget ja kogu meeskonna suuruseks 120 inimest," loetles sarja režissöör Arun Tamm.

Töö seriaaliga on olnud intensiivne juba päris pikalt ning just nüüd algas mitmekuuline võtteperiood, mis kestab augusti alguseni.

Uue teleseriaali "Detektiiv von Fock" võtted Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Meespeaosatäitja Priit Piusi suureks väljakutseks hobustega traavimine

Sarja üht peaosalist kehastav Priit Pius kuulis seriaalist esimest korda eelmisel kevadel, kui režissöör Arun Tamm teda punti kutsus. "Sari on põnev juba ainuüksi selle ajastu pärast, mil sarja tegevus toimub, see on kostüümidraama, mida Eestis pole liiga palju tehtud. Detektiiviliin oli juba stsenaariumi lugedes põnevust tekitav ja kuldreegel on see, et kui miski töötab juba paberil, töötab see väga hästi ka ekraanil," kommenteeris ajastudraamat Priit Pius, kes kehastab sarjas detektiiv von Focki.

Piusi sõnul on tema tegelaskuju Sagadi mõisahärra, kes on läbi päranduse saanud endale suure vastutuse ja suured valdused. "Ta on pere noorim poeg, kellele isa otsustas pärandi anda tema isikuomaduste tõttu. Kuna ta on ka kohtu assessoriks määratud, tahab ta ihu ja hingega ümbruskonda paremini toimima panna, ta on õigete vaadete ja aadetega, ratsionaalne, jalad kindlalt maas mõisahärra. Detektiivitöö satub tema õlule üsna juhuslikult ning mõnes mõttes on ta pandud sundolukorda, et süüdlased üles leida."

Kuna sarja tegevus toimub 1800. aastate keskpaiku, mil ringi liiguti hobustega, on üheks väljakutseks olnud hobustega korralikult ratsutama õppimine. "Lapsepõlves olen küll hobuse seljas istunud, aga hobusega galopeerinud ja traavinud pole küll kunagi," tõi Pius välja ühe suure väljakutse, mis teda võttepaigas ees ootab.

Uue teleseriaali "Detektiiv von Fock" võtted Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Naispeaosalise Aurora Ruffino suurimaks väljakutseks on eesti keel

Teist peaosalist, detektiiv von Focki naabrinaist ning lapsepõlvesõpra, võluvat Maria von Nottbecki kehastab Itaalia näitlejatar Aurora Ruffino, kelle jaoks see on esimene töö Eestis. Ta pole kunagi varem Eestis käinud ega ka Eesti kohta suurt midagi kuulnud.

"Aga mulle meeldis see lugu esimesest hetkest alates, kui stsenaariumi lugesin," ütles Ruffino.

Tema kõige suuremaks väljakutseks on eesti keel. "Minu jaoks oli see ehmatus, et kõik teised näitlejad räägivad eesti keeles, ainult mina inglise keeles. Kuna ma ei saa eesti keelest midagi aru, teen ma sellega kõvasti tööd, mul on abiline, kellega me koos teksti loeme ja harjutame."

Esimese mängufilmirolli sai Ruffino juba 19-aastaselt, aga näitlemiseni jõudmine on tema jaoks olnud suur sisemine rännak. "Ma olen olnud väga ebakindel ja mul polnud õrna aimugi, et näitlemisest võib saada mu igapäevatöö. See on olnud väga emotsionaalne rännak, et leida kõigepealt iseennast, mis oli väga vabastav ja saada näitlemise käigus ka palju rohkem iseendast aru. Ma olen "Detektiiv von Focki" sarja üle väga õnnelik, sest see annab mulle väljakutse moel, mida ma varem pole kogenud, nii keele kui ka suhete mõttes. Olen õnnelik, et mind on siia kampa kutsutud."

Ruffino peab ennast väga intuitiivseks inimeseks. "Kui ma ütlen millelegi "ei", siis miski mu sees ütleb, et mul ei ole hea tunne seda tööd vastu võttes, isegi kui sel pole ühtegi ratsionaalset põhjendust, aga kui mu sisemine tundmus selle projekti suhtes on õige ja selle seriaali puhul ma tundsin endas sügavat kirge seda teha ja ma ei teagi, miks, siis ma osalen suurima rõõmuga," selgitas Aurora, miks ta oli nõus seriaalis osalema.

22. mail saab Ruffino 35-aastaseks ning tähistab oma sünnipäeva Eestis, sest maikuus alanud võtteperiood kestab kaks kuud. "Ma ei tunne ennast üldse nii vanana," naerab Aurora. "Aga sünnipäevad mulle meeldivad. Itaallased ei erine väga palju eestlastest. Olin üllatunud, sest eestlased on väga avatud ja humoorikad."

Kolmas peaosaline on Sten Karpov, kes kehastab Focki kauaaegset ülikoolisõpra ja mõisavalitsejat.

Uue teleseriaali "Detektiiv von Fock" võtted Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Võtted toimuvad Eesti, Itaalia ja Läti mõisates

Sarja režissöör Arun Tamm on varem teinud mängufilme, rahvusvahelisi reklaame ja ka sarju, aga "Detektiiv von Fock" on tema sõnul haruldane seriaal selle suuruse ja mastaapsuse tõttu.

"Võtted toimuvad Eesti, Itaalia ja Läti mõisates. Juhin rahvusvahelist meeskonda, mis on kordades suurem kui tavalise Eesti seriaali puhul. Meeskond koosneb väga erinevatest tiimidest, lisaks tehnilisele poolele näiteks inimesed, kes tegelevad hobustega, kaskadöörid, grimmikunstnikud, juuksurid, kes teevad ajastu soenguid, kostüümikunstnik, kunstiline meeskond," loetles Tamm.

"Seda projekti finantseerivad kõik Baltikumi rahvusringhäälingud, Eesti Telefilm kõige suuremalt. See on meeletu usaldus, mida Eesti Rahvusringhääling meisse panustab, et teha sarja, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele. Kolm aastat võttis aega, et finantsmudel kokku saada ja leida koostööpartnerid," lisas Supin.

Seriaal toodetakse keskkonnasäästlikult

Ühe suure väljakutse on seriaali tootev meeskond endale veel võtnud ning kui kõik läheb plaanipäraselt, on see Eesti seriaalimaastikul ainulaadne. "Taotleme rohelist produktsioonimärgist, mis tähendab, et kogu meie produktsioon on jätkusuutlik ja vastab teatud kindlatele tingimustele. Kogu maailm liigub selles suunas, et märgis oleks iseenesestmõistetav. Meie igapäevaelus tähendab see seda, et püüame minimiseerida inimeste liikumist, optimiseerida autode kasutust, võtteplatsil pakutakse toitu korduvkasutuses nõudelt, me ei kasuta pudelivett ega kohvikapsleid, vaid tarbime kohapealset vett ja teeme filtrikohvi. Lisaks osaleb meie võttegrupp RMK metsaistutuspäeval, mis toimub 17. mail," selgitas Supin.

Lisaks kolme Balti riigi rahvusringhäälingule toetasid seriaali arendamist ka Eesti Filmi Instituut ning erinevad Eesti ettevõtted nagu RMK, Sagadi mõis, Alatskivi loss ja Virumaa muuseumid.