Evelin Võigemast: Anu Välba on rahvuslik aare

Režissöör Rene Vilbre sõnul hakati üllatust planeerima juba kaks kuud tagasi. "Läksin Maikeni juurde jutuga, et teeks sellise väikese tervise. Maiken küsis siis selle peale, et mis mõttes "väikese"? "Teeme ikka suure!" Mina ei teadnud, kas me ikka saame kõik tüübid kokku, aga tema ütles, et saame," selgitas Vilbre.

"Hakkasime Maikeniga inimesi kutsuma, kutsuma ja kutsuma ja ega ma ei uskunud, et selline mass inimesi kohale tuleb. Meil on vist ruutmeetri peale kõige rohkem tuntud inimesi kokku tulnud," naeris Vilbre.

Režissöör rääkis, et Välbale selgitati, et saade on kolm minutit lühema emadepäevakontserdi pärast. Välba seda kontrollima ei hakanud ning selle arvelt pigistati tervitusvideo lõputiitrite alla. Üllatusvideot filmima tulles oli esimene inimene, keda Vilbre nägi, Anu Välba.

Ühe üllataja, Gerli Padari sõnul on Välbal fenomenaalne oskus inimene lahti kruttida. "Seda ainult mõne hetkega. Sellist oskust on meie meediamaastikul vähestel, et tekib kohene usaldus ja hea tunne," rääkis Padar.

Evelin Võigemast leidis, et Välba tugevuseks ongi see, et ta on intervjueerijana ja kaamera taga sama inimene. "See on ka kindlasti tema tugevus, et ta on alati väga huvitatud, mida inimesed talle räägivad. Ta isegi veidi ehmub, elab kaasa. Ta on nagu juba selline rahvuslik aare," tõdes Võigemast.

Koit Toome sõnul on Anu Välba intervjuud nagu vana sõbraga kohvitassi taga kohtumine. "Mul pole ühegi teise ajakirjanikuga Eestis sellist tunnet olnud. Hästi hea, soe ja kodune tunne on alati," tõdes Toome.